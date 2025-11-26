كما يُعد مجمع "حبشان" ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي في الإمارات، من خلال مساهمته في توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي والمواد الأولية اللازمة للصناعات الحيوية، حيث يدعم إنتاج الألمنيوم والصلب، وتصنيع الأسمنت، ومنشآت صناعة البتروكيماويات، بما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة للإمارات كمركز عالمي للتصنيع المستدام عالي القيمة.

موقع استراتيجي وتاريخ عريق

يقع المجمع على بُعد 150 كيلومتراً جنوب شرق أبوظبي ويمتد لمسافة 40 كيلومتراً داخل اليابسة، وظل منذ عام 1981 مركزاً رئيسياً لعمليات الغاز في الدولة.

يلعب مجمع "حبشان" دوراً محورياً في معالجة الغازات المصاحبة وغير المصاحبة من حقول النفط والغاز البرية والبحرية التابعة لـ "أدنوك" حيث تقوم منشآت المجمع بتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تشمل سوائل الغاز الطبيعي، والمكثفات، والكبريت السائل، وغاز المبيعات المخصص لدعم البنية التحتية الوطنية والشركاء من القطاعات الصناعية الحيوية.

كما يُعاد حقن جزء من الغاز المتبقي في مكامن النفط لدعم الإنتاج المستدام للنفط والغاز . ويُعد المجمع مركز شبكة الغاز الخاصة بالشركة ومركز التحكم التشغيلي.

تم تطوير أصول المجمع من ثمانينيات القرن الماضي وعقد 2010، وتتميز بمستوى متقدم من الأتمتة والسلامة والموثوقية وكفاءة الطاقة بفضل روح العمل الجماعي بين فرق العمل وتقنيات التحكم المتقدمة وتحسين الأداء في الوقت الفعلي. ويساهم المجمع بأكثر من 60% من إيرادات "أدنوك للغاز".

قدرات إنتاجية هائلة

يضم مجمع "حبشان" مصانع معالجة الغاز المعروفة باسم حبشان-0/1/2/3/4، إضافة إلى منشاة "باب" لسوائل الغاز المسال التي تقع على بُعد 5 كيلومترات من مصانع "حبشان".

ويحتوي المجمعان على 11 وحدة لمعالجة الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 4,980 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، إلى جانب قدرة إنتاجية من غاز عمليات إعادة حقن لتحسين انتاج النفط تصل إلى نحو 2,100 مليون قدم مكعبة يومياً يتم استخدامها في مكمن "باب" التابع لشركة "أدنوك البرية" و250 مليون قدم مكعبة يومياً يتم حقنها في مكمن نفط "ثمامة-ب" يتم توفيرها عبر وحدتي ضغط الغاز "2" و"5".

يغطي مجمع "حبشان" مساحة تبلغ 5,760,000 متر مربع، فيما تمتد منشأة "باب" على مساحة 650,000 متر مربع، وتقع على بُعد 25 كيلومتراً عن أقرب منطقة مأهولة.

توسعات ضخمة رفعت القدرات الإنتاجية

شهد المجمع سلسلة من التوسعات والتطويرات منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى العقد الأخير، ما ساهم في رفع قدراته الإنتاجية بنسب كبيرة، أبرزها:

في عام 1981: تشغيل مشروع "باب" بطاقة إنتاجية قدرها 117 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 1984: تشغيل مشروع حبشان-0 الذي رفع الطاقة الإنتاجية إلى 567 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 1991: رفع الطاقة الإنتاجية في حبشان-0 إلى 657 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من خلال مشروع فك الاختناقات في حبشان-0.

في عام 1992: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 690 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عبر مشاريع فك الاختناقات.

في عام 1996: بدء تشغيل مصنع حبشان-1 بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 2000: تطوير وتحسين قدرات حبشان-0 لرفع الطاقة إلى 2,090 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 2001: تشغيل مصنع حبشان-2 الذي رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3150 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 2003: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3350 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من خلال مشروع توسعة قدرات منشآت مجمع حبشان.

في عام 2004: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عبر مشروع توسعة قدرات منشآت مجمع حبشان المرحلة a-2 .

. في عام 2005: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً عبر مشروع توسعة قدرات منشآت مجمع حبشان المرحلة 2 b -.

-. في عام 2010: ومع تشغيل مصنعي حبشان-3 و4 ومشروع الغاز البحري المصاحب، ارتفعت القدرات الإجمالية إلى 4,900 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في عام 2020: رفع طاقة المعالجة لمصنع حبشان-3 إلى 115% لتصل إلى 5020 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

هذه المشاريع الاستراتيجية المتتابعة ساهمت في تعزيز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب المتنامي على الغاز المستخدم في القطاعات الحيوية والصناعات الثقيلة ومحطات الكهرباء.

أرقام رئيسية

تنتج منشآت المجمع مجموعة من المنتجات الحيوية تشمل:

5.02 مليار قدم مكعبة قياسية قدرة معالجة غاز التغذية

3,780 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات

21,7000 طن من سوائل الغاز الطبيعي.

270,000 برميل من المكثفات.

5,850 طن من الكبريت السائل.

أهمية استراتيجية واقتصادية

يساهم مجمع حبشان بأكثر من 60% من إيرادات أدنوك للغاز، ويعد مركز شبكة الغاز الخاصة بالشركة ومركز التحكم التشغيلي. يتميز المجمع بمستوى متقدم من الأتمتة والسلامة وكفاءة الطاقة، ويعكس روح الابتكار والعمل الجماعي التي تدعم مكانة الإمارات كقوة عالمية في قطاع الطاقة.

يمثل مجمع حبشان نموذجاً متكاملاً لقدرات الإمارات في تطوير قطاع الغاز، بدءاً من المعالجة والاستخلاص وإعادة الحقن، مروراً بإنتاج المكثفات وسوائل الغاز والكبريت السائل، وصولاً إلى إدارة شبكة الغاز الوطنية من مركز تحكم واحد.

ومع سلسلة التوسعات الضخمة التي رفعته إلى قدرة 4.98 مليار قدم مكعبة يومياً، أصبح المجمع أحد أهم روافد الأمن الطاقي والاقتصادي لدولة الإمارات، وجزءاً أساسياً من مسيرة أدنوك نحو مستقبل يعتمد على الكفاءة والاستدامة.