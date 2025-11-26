وحافظت الشركة على عامل حمولة مسافرين بلغ 88 بالمئة خلال شهر أكتوبر ومنذ بداية العام، ما يعكس كفاءة إدارة السعة التشغيلية بالتوازي مع وتيرة النمو السريعة.

ووصل الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران إلى 120 طائرة بنهاية الشهر، مع شبكة وجهات تضم أكثر من 100 وجهة، تم التشغيل إلى 96 منها خلال الشهر نفسه.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن النمو الاستثنائي في أعداد المسافرين بنسبة 28 بالمئة في أكتوبر يعكس الزخم الذي حققناه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ومع وصول أسطولنا إلى 120 طائرة وأكثر من 100 وجهة، نشهد التأثير الكامل لتوسعنا الاستراتيجي، ومع دخولنا الجزء الأخير من عام 2025، فإن أداءنا التشغيلي وعوامل الإشغال المرتفعة المستدامة يمنحانا الثقة في تحقيق عام مميز للاتحاد للطيران.