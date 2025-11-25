وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح.

ويتنافس كبار تجار التجزئة في الصين على حصة سوقية في مجال التجارة الفورية عن طريق عمل خصومات كبيرة وتقديم عروض جذابة.

واستفادت علي بابا أيضا من إعانات استبدال الأجهزة في بكين، والتي تسمح للمستهلكين بمبادلة الأجهزة المنزلية القديمة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون بطرازات أحدث بأسعار مخفضة، لكن العمل بهذا النظام سينتهي رسميا في 31 ديسمبر.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، أن إيراداتها الفصلية بلغت 247.80 مليار يوان (34.97 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تصل إلى 242.65 مليار يوان، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وزادت الشركة من تركيزها على الذكاء الاصطناعي باعتباره محفزا للنمو ووجهت مليارات الدولارات إلى بنيته التحتية وتطوير نماذج وابتكار منتجات.