يوفّر صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد للمستثمرين الوصول إلى القطاعات الرئيسة التي يستند إليها نمو الذكاء الاصطناعي، بما يشمل قطاعات الصناعة والمرافق والتكنولوجيا والعقارات. ويستثمر الصندوق في الشركات التي تعنى بتطوير وإدارة البنية التحتية وأنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء اللازمة لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، ويضم عدداً من أبرز الشركات العالمية، بما فيها الشركة الأم لغوغل "ألفابت"، و"أمازون"، و"أوراكل"، و"إيه بي بي"، و"برودكوم".

وتم إطلاق الصندوق من قبل شركة "لونيت" العالمية لإدارة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهو يتتبّع مؤشراً متخصصاً في بنية مراكز البيانات وإمدادات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مسجّلاً عائداً سنوياً بنسبة 15.7 بالمئة استناداً إلى بيانات افتراضية خضعت لاختبارات مسبقة.

وفي ضوء التوسع المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتسارع نمو الطلب على البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية والطاقة، مما يفتح آفاقاً استثمارية كبيرة في هذا المجال، ويحفّز نمواً ملحوظاً للشركات العاملة في بناء وتشغيل وتمكين اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعكس إدراج ثاني صندوق استثمار متداول ذات طابع خاص في السوق التزامنا بتقديم خيارات استثمارية ابتكارية وعالية الجودة تواكب الاتجاهات العالمية. فقد تجاوزت قيمة الصناديق ذات الطابع الخاص عالمياً 300 مليار دولار، ما يؤكد تنامي الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الخاصة به. وتواصل صناديق الاستثمار المتداولة إثبات قدرتها على تحقيق عوائد دورية متنامية وخلق قيمة مضافة للمستثمرين، وهو ما يظهر في سوق أبوظبي الذي شهد نمواً بنسبة 120 بالمئة في القيمة السوقية لهذه الصناديق مع نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بالعام الماضي. وباعتباره السوق الرائد إقليمياً في إدراج وتداول الصناديق الاستثمارية يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم منتجات مبتكرة تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد."

بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يمثل إدراج صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً جديداً وهاماً لشركة لونيت، حيث أصبح صندوقنا الـ18 الذي يتم إدراجه في السوق، والصندوق الـ20 بشكل إجمالي. يتيح هذا الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، ما يعكس التزام لونيت بتوفير حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً".

يحظى سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكبر مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة على مستوى المنطقة، ويُعدّ السوق الأكثر نشاطاً في إدراج هذه الصناديق وتداولها. وباعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً عالمياً من حيث القيمة السوقية، يواصل السوق توسيع تنوّع صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لديه لمواكبة الاحتياجات المتنامية للمستثمرين والمتعاملين.