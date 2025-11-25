وقالت الوكالة إن استمرار التعقيدات المرتبطة بعملية تشكيل الحكومة من المتوقع أن يؤدي إلى تأخير إقرار موازنة 2026، وهو ما قد يعمّق حالة عدم اليقين المالي ويُبطئ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

ورغم التحديات السياسية والمالية، شددت فيتش على أن الاستقرار الداخلي في العراق ظلّ صامداً خلال الأشهر الماضية، حتى مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية بدعم من الإيرادات النفطية والتحسن في الوضع الأمني.

وتوقعت وكالة فيتش أن يظل الأداء الاقتصادي للعراق مرتبطاً بشكل أساسي بتقلبات أسعار النفط، إلى جانب الحاجة لإصلاحات هيكلية تعزز التنويع الاقتصادي وتحسّن كفاءة الإنفاق العام.

ويعتمد العراق اعتمادًا كبيرًا على النفط، الذي يمثل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمئة من الإيرادات الحكومية