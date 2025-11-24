وقال أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، في تصريح للصحفيين، إن ميناء بانياس استقبل الشحنة الثانية والأخيرة من المنحة السعودية المقدمة لسوريا بكمية مليون برميل، بعد أن وصلت شحنة سابقة بحمولة نحو 650 ألف برميل.

وبحسب وكالة أنباء سوريا الرسمية "سانا"، فإن هذه المنحة ستسهم في دعم الاحتياجات المحلية وتحسين واقع الكهرباء، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين السعودية وسوريا، حيث سيتم تكرير النفط الخام لتوفير المواد النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما ينعكس إيجاباً على ساعات تزويد التيار الكهربائي للمواطنين والقطاعات الحيوية، ودعم عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي، والمساهمة في دعم توفير المشتقات النفطية من المازوت والبنزين.

وفي الـ 17 من الشهر الجاري وصلت ناقلة النفط السعودية PETALIDI إلى ميناء بانياس البحري تحمل 650 ألف برميل من النفط الخام، بموجب مذكرة التفاهم بين سوريا والسعودية، والتي تمنح بموجبها الرياض دمشق مليون و650 ألف برميل من النفط الخام.