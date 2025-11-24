وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي دون تغيير تقريبا.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 23201 نقطة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأقل من 0.1 بالمئة ليصل إلى 7978 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 9547 نقطة.

وأُغلقت الأسواق في اليابان بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 25716 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بأقل من 0.1 بالمئة ليصل إلى 3836 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 8525 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3846 نقطة، متأثرا بعمليات بيع مكثفة لأسهم شركات صناعة السيارات.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.3 بالمئة، فيما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.4 بالمئة.

وفي بورصة "وول ستريت"، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة الماضي، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 بالمئة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9 بالمئة، بعد أن أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى إمكانية تقليص تكاليف الاقتراض في ظل تراجع سوق العمل رغم تبني مسؤولين آخرين لهجة أكثر حذرا".

وأضاف وليامز يوم الجمعة أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تنخفض دون أن يشكل ذلك تهديدا لمعدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي، مع المساعدة في تجنب تدهور سوق العمل.

وفي أسواق الطاقة، صباح الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بواقع 43 سنتا ليصل إلى 57.63 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 38 سنتا ليصل إلى 61.56 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 156.75 ين ياباني، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1537 دولار.