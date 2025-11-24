وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بالنسبة للعلاقات بين أكرا وواشنطن، بعد أن وافقت غانا مؤخرًا على استقبال عشرات المرحّلين من الولايات المتحدة - جميعهم من دول غرب أفريقيا - في إطار ما وصفته الحكومة بأنه "اعتبارات إنسانية"، رغم الانتقادات الداخلية التي واجهها القرار. كما أعادت الولايات المتحدة رفع القيود على تأشيرات الغانيين بعد أشهر من المفاوضات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلوكوا، في منشور على منصة إكس، إن "إدارة الولايات المتحدة أبلغت رسميا حكومة غانا بأن قرار ترامب فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على الكاكاو وبعض المنتجات الزراعية المؤهلة من غانا قد تم سحبه"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزير أن الدبلوماسيين الأميركيين أكدوا له أن "إلغاء التعرفة الجمركية دخل حيز التنفيذ في 13 نوفمبر 2025، بموجب أمر تنفيذي جديد أصدره الرئيس ترامب".

ويمثّل هذا القرار تراجعًا عن سياسة تجارية أثّرت بشدة على تكلفة دخول المنتجات الغانية إلى السوق الأميركية خلال السنوات الماضية.

المزارعون في غانا أكبر الرابحين

وتُصدّر غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، نحو 78 ألف طن متري من حبوب الكاكاو سنويًا إلى الولايات المتحدة. وبحسب السعر الفوري الحالي البالغ 5,300 دولار للطن المتري، أوضح الوزير أن بلاده "ستجني إيرادات إضافية تقدّر بـ 60 مليون دولار سنويا نتيجة إلغاء الرسوم".

وأشار أبلوكوا إلى أن الإعفاءات تشمل أيضًا منتجات زراعية أخرى مثل الكاجو، والأفوكادو، والموز، والمانجو، والبلانتين، والأناناس، وجوز الهند، والزنجبيل، والفلفل.

وأكد الوزير أن "غانا ترحب بهذه الخطوة الإيجابية من الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مستورد لمنتجات الشوكولاتة والكاكاو في العالم"، مضيفا أن البلدين سيواصلان تعزيز علاقاتهما بما يخدم المصالح المشتركة.

ويرى محللون أن إلغاء الرسوم يمثّل مكسبا دبلوماسيا لغانا بعد سنوات من التوتر بشأن قضايا الترحيل ومتطلبات الوثائق.

وقال الخبير الاقتصادي دانيال أماتيي أنيم-بريمبيه، من مبادرة السياسات للتنمية الاقتصادية (PIED) في أكرا، إن الخطوة "تصب في مصلحة الطرفين"، مضيفًا أن "قطاع الكاكاو، وهو العمود الفقري لاقتصاد غانا الزراعي، سيكون المستفيد الأكبر من تحسين الوصول إلى السوق الأميركية".

وتعتمد غانا بشكل كبير على إيرادات الصادرات لدعم عملتها وتمويل الإنفاق العام، ما يجعل هذا الإجراء الأميركي دفعة مهمة لاقتصادها.