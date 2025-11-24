وتعد هذه النتائج من أبرز ما كشف عنه الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين شهري مايو ويونيو 2025، وشمل 509 مستثمرين من دولة الإمارات من أعمار وخبرات استثمارية وفئات دخل متنوعة، بمن فيهم أصحاب الملاءة المالية العالية والمستثمرين الأفراد.

من جهة أخرى، أبدى 52 بالمئة من المشاركين من أصحاب الملاءة المالية العالية رضاهم عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي النسبة الأعلى بين الفئات التي شملها الاستطلاع مقارنةً بـ 37 بالمئة فقط من المستثمرين الأفراد.

وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء كذلك على الفرص والتحديات التي تواجه مزودي الخدمات الرقمية لإدارة الثروات في الإمارات.

فعلى الرغم من تزايد إقبال المستثمرين على حلول رقمية أكثر ذكاءً وشمولية لإدارة الثروات، غير أن المنصات الحالية لا تلبي توقعات المستثمرين في الوقت الراهن.

كما أكد 40 بالمئة من المستثمرين أن عروض المنتجات الحالية لا تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم بالشكل الكافي، مما يشير إلى أن المستثمرين، وعلى الرغم من جاهزيتهم لاستخدام هذه الحلول الرقمية لإدارة ثرواتهم، لم يجدوا بعد التجربة الشخصية السلسة التي يتوقعونها في السوق.

وبينما تحظى الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي بمزيد من الزخم، تؤكد نتائج الاستطلاع أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحل محل البعد الإنساني للثقة والتوجيه، حيث أفاد حوالي 50 بالمئة من المستثمرين، بأنهم يلجؤون إلى أفراد عائلاتهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يؤكد بدوره أن العلاقات الشخصية والطمأنينة والتفاصيل السياقية ما تزال تشكّل الركائز الأساسية للثقة في إدارة الثروات.

وقال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفيا"، إنه لطالما كانت دولة الإمارات سبّاقة إلى تبني الابتكارات التكنولوجية، وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن توجهات المستثمرين تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة.

وأضاف أن الحلول الأكثر فعالية بهذا المجال هي تلك التي يعمل فيها الذكاء الاصطناعي على تعزيز دور المستشارين البشريين بدلاً من أن يحل محلهم، وبذلك تجتمع الكفاءة التقنية مع العلاقات الشخصية التي يقدرها المستثمرون، ولا شك أن توفير منصات متخصصة تقدم هذه الحلول من خلال تجارب سلسة ومبسطة سيزيد إقبال المستثمرين عليها.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن السوق على أعتاب مرحلة تحول، ويساهم الإقبال القوي للمستثمرين، والتشريعات المتقدمة لسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والمبادرات الوطنية مثل إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تدعم الابتكار المسؤول، في تمكين الدولة لقيادة المرحلة القادمة من الحلول الرقمية لإدارة الثروات، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والخدمات المالية.