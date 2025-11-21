وقالت لاغارد في خطابها خلال "مؤتمر فرانكفورت الأوروبي للمصارف": "إذا نفذنا فقط ربع هذه الإصلاحات، فسيكون ذلك كافيا لتحفيز التجارة الداخلية بما يعوض بالكامل تأثير الرسوم الأميركية على النمو".

وأوضحت لاغارد أنه ليس من الضروري توحيد كل شيء داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يكفي في كثير من الحالات أن يسري ما تم الموافقة عليه مرة في الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء، وأضافت: "لا تزال الحاجة إلى الإجماع داخل المجلس الأوروبي في مجالات عدة مهمة تعرقل إحراز تقدم ملموس في استكمال السوق الداخلية".

وقالت لاغارد: "الخطوات التي يجب أن نتخذها ليست بعيدة المنال... إنها لا تتطلب معاهدات جديدة أو إعادة هيكلة جذرية للاتحاد، بل فقط الإرادة السياسية لاستخدام الأدوات التي نملكها بالفعل".