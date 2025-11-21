وأوضح المعهد في ميونخ الجمعة أن نسبة الشركات التي ترى نفسها في وضع حرج ارتفعت إلى 8.1 بالمئة، بعدما كانت تبلغ 7.3 بالمئة في أكتوبر 2024.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "من المرجح أن تظل أعداد حالات إفلاس الشركات على مستوى مرتفع خلال الأشهر المقبلة".

وترى الشركات أن أكبر تهديد لها يتمثل في نقص الطلبات، الذي يؤدي إلى ضائقة مالية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والبيروقراطية.

وأشار المعهد إلى أن قطاع تجارة التجزئة هو الأكثر تضررا، حيث أقرت 15 بالمئة من الشركات في القطاع بمعاناتها من مشكلات اقتصادية بالغة.

في المقابل، تحسنت الأوضاع قليلا في قطاع الصناعة منذ أكتوبر 2024، إذ تراجعت نسبة الشركات التي تواجه مشكلات كبيرة من 8.6 بالمئة إلى 8.1 بالمئة.

كما أبدت شركات البناء قدرا أقل من التشاؤم في ظل انتعاش نشاط البناء، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة من 7.9 بالمئة في العام الماضي إلى 6.3 بالمئة حاليا.

ويجري معهد "إيفو" استطلاعاته الاقتصادية شهريا بين عدة آلاف من الشركات.