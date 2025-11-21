وستقوم الشركتان بموجب الاستثمارين بتطوير منشآت صناعية تمتد على مساحة إجمالية تفوق 514 ألف متر مربع في كل من كيزاد المعمورة وآيكاد - كيزاد مصفح.

وستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز جاذبية إمارة أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصنيع المتقدم، وإنتاج الأغذية، والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي الصناعية، ويدعم أهداف التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وجرى توقيع الاتفاقيتين خلال زيارة وفد من مجموعة كيزاد إلى مدينة مومباي، ضمن فعاليات "ملتقى أبوظبي للاستثمار - مومباي" الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ورحب عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، بانضمام "هالديرام جلوبال" و "جندال سو" إلى كيزاد، في خطوة تعكس ريادة إمارة أبوظبي في تطوير منظومة صناعية قوية تحظى بثقة المستثمرين الدوليين، وتوفر بيئة استثمارية متكاملة تدعم التصنيع المتقدم واسع النطاق.

وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص جديدة للعمالة الماهرة، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، بما يؤكد الالتزام بدفع مسيرة التنمية المستدامة في جميع القطاعات الصناعية في دولة الإمارات.

وتتماشى هذه المشاريع مع أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تنمية قطاع التصنيع في الإمارة، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

ومن شأن هذه الاستثمارات أن تعزز قدرات المجمّعات الصناعية المتخصصة في كيزاد، لاسيما في قطاعات الأغذية والمعادن والطاقة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود تنويع القطاعات الاقتصادية.

وتعتزم "مجموعة جندال سو"، الرائدة عالمياً في تصنيع أنابيب ومواسير الصلب ومستلزماتها، التوسع في آيكاد – كيزاد مصفح، وذلك من خلال تطوير منشأة جديدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنوياً.

وتغطي التوسعة مساحة تقارب 400 ألف متر مربع باستثمار يناهز مليار درهم، وستُخصص المنشأة الجديدة لإنتاج الأنابيب والمواسير الفولاذية غير الملحومة ومستلزماتها.

كما سيشمل نطاق المشروع عمليات تشكيل وتصنيع المعادن عالية الدقة. وستُستخدم منتجات المصنع عالية الجودة في عمليات استكشاف ونقل النفط والغاز، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

من جانبه، قال بي آر جندال، رئيس مجلس إدارة "مجموعة جندال سو"، إن شراكة المجموعة الطويلة مع مجموعة كيزاد يعد عاملاً أساسياً في تسريع نمو أعمال "جندال سو" في المنطقة، مؤكدا أن توسيع عمليات "جندال سو" في أبوظبي يعد إنجازاً مهماً يعكس التزامها بالابتكار وخدمة أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن كيزاد تشكّل منصة انطلاق قوية لمرحلة التوسع المقبلة بما توفره من بنية تحتية متكاملة وربطاً لوجستياً عالمياً متعدد الوسائط، وبيئة استثمارية جاذبة.

وتخطو "مجموعة جندال سو" عبر هذا المشروع، الذي سيوفر نحو ألف فرصة عمل جديدة، نحو تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في إمارة أبوظبي استجابةً للطلب العالمي المتنامي، وانسجاماً مع إستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتطوير قطاع الطاقة.

وتستعد "هالديرام سناكس فود الخاصة المحدودة"، عملاق صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة في الهند والتي تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتأسيس أول مركز تصنيع لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كيزاد عبر إحدى الشركات التابعة لها.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 114 ألف متر مربع في منطقة كيزاد المعمورة، باستثمار يتراوح ما بين "150 إلى 200 مليون درهم"، وستضم ما يصل إلى 11 خط إنتاج متخصص لتلبية أذواق المستهلكين المتنوعة في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل جديدة.

من جانبه، قال مانوهار لال أغاروال، رئيس مجلس إدارة "مجموعة هالديرام"، إن تأسيس قاعدة صناعية للمجموعة في كيزاد يتماشى مع رؤيتنا للتوسع في أسواق جديدة ، لافتا إلى أن إمارة أبوظبي توفر بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية داعمة، كما تضمن كيزاد كفاءة استثنائية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية عالمية المستوى ما يجعلها منصة انطلاق قوية لتوسّعنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل اتفاقية المساطحة خطوة مهمة ضمن إستراتيجية "مجموعة هالديرام" للتوسع عالمياً، كما تعزز موقع أبوظبي كوجهة رائدة لتصنيع الأغذية والتجارة الدولية.