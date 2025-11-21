وقالت الشركتان في بيانين منفصلين يومي الخميس والجمعة إن فوكسكون، التي تصنع خوادم الذكاء الاصطناعي لإنفيديا وتقوم بتجميع منتجات أبل بما في ذلك إيفون، ستشارك في تصميم وتطوير رفوف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع أوبن إيه أي بموجب الاتفاقية.

وقالت الشركتان إن المنتجات التي ستصنعها فوكسكون في منشآتها بالولايات المتحدة تشمل الكابلات والشبكات وأنظمة الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وستتمتع أوبن إيه أي بـ "وصول مبكر" لتقييمها وربما شرائها.

وتمتلك فوكسكون مصانع في الولايات المتحدة، بما في ذلك في أوهايو وتكساس.

وذكرت البيانات إن الاتفاقية الأولية لا تتضمن التزامات مالية أو تعهدات بالشراء.

وتتجه الشركة التايوانية المصنعة بموجب عقود لتنويع أعمالها، وتطوير المركبات الكهربائية والاستحواذ على شركات إلكترونيات أخرى لتوسيع عروض منتجاتها.

وارتفع سعر سهم فوكسكون المدرج في تايوان بنسبة 25 بالمئة حتى الآن هذا العام، تزامنا مع الارتفاع في أسعار العديد من شركات التكنولوجيا التي تستفيد من الهوس بالذكاء الاصطناعي.