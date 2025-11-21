وحضر مراسم الإعلان كل من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الوثيقة، ستوجه الإمارات استثماراتها إلى مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الخدمات اللوجستية، التعدين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاقتصادية الراسخة مع كندا وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

كما يعكس حرص البلدين على توسعة إفاق التعاون الاقتصادي وتطوير تدفقات استثمارية عالية القيمة.

ويجسد هذا الإطار الاستثماري الجديد الثقة المتبادلة والمكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارات كمستثمر رئيسي في الأسواق المتقدمة، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في كندا نحو 8.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في الإمارات بلغت حوالي 242 مليون دولار أميركي خلال العام نفسه.

كما وقعت الإمارات وكندا ثلاث اتفاقيات:

اتفاقية بين وزارة الاستثمار الإماراتية واستثمر في كندا

اتفاقية بين بلاك بيري ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي

اتفاقية بين Mila و Technology Innovation Institute

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهد، أمس الخميس، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين (الإمارات وكندا) والتي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات إستثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الجانب الكندي دولة رئيس الوزراء مارك كارني.

كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.