وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 3.1 بالمئة، مسجلة تراجع للشهر السابع على التوالي على أساس سنوي.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطار تجاري مع اليابان في يوليو الماضي، يفرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على السلع المستوردة من تلك الدولة.

وتعتبر هذه النسبة أقل من معدل 25 بالمئة الذي قال ترامب في البداية إنه سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أغسطس. وفي السابق، كانت الرسوم الجمركية على معظم السلع تبلغ 2.5 بالمئة .

وقفزت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 20.9 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، خاصة واردات المواد الغذائية، مثل الحبوب، وكذلك البترول.

وتراجعت صادرات اليابان من قطع غيار الكمبيوتر والآلات الأخرى، وكذلك الحافلات والشاحنات إلى الولايات المتحدة .