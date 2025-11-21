ويحمل النموذج الجديد اسم WeatherNext 2، وهو ثمرة تعاون بين Google DeepMind وGoogle Research. ويتميّز بقدرته على تقديم تنبؤات دقيقة جداً لدرجة الحرارة والضغط الجوي، وسرعة الرياح على مدى أسبوعين مقبلين. كما يُحسّن WeatherNext 2 من دقة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية، ويستطيع تحديد مسار الأعاصير قبل ثلاثة أيام من حدوثها، مقارنة بيومين فقط في السابق.

نموذج يستهدف تجار الطاقة

وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد أظهر نموذج WeatherNext 2 كيف يمكن للتعلم الآلي، أن يتفوق على أساليب التنبؤ التقليدية، فالتحسينات التي يحملها WeatherNext 2 هي نتيجة اعتماده على نهج جديد في طريقة عمل الخوارزميات، إذ كان النهج السابق يتطلب معالجة متكررة للبيانات، في حين أن النهج الجديد يتطلب معالجة واحدة فقط لإنشاء توقعات دقيقة للطقس، وهو ما يعني توقعات أسرع بتكلفة مالية أقل.

ووفقاً لبلومبرغ فإن WeatherNext 2 يأتي مزوّداً بتحسينات وأدوات يحرص عليها تجار الطاقة، أبرزها إمكانية تحديث التنبؤات كل ساعة بساعة بدلاً من كل 12 ساعة سابقاً، إذ أن هذا التطور يمنح شركات الطاقة والشحن القدرة على متابعة تقلبات الطقس في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

وبحسب باحث الذكاء الاصطناعي في DeepMind، عقيب الدين، فإن العديد من الصناعات تُبدي اهتماماً بالغاً بموضوع تحديث تنبؤات الطقس كل ساعة بساعة، ما يُساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق هدفهم في جعل أعمالهم أكثر مرونة في مواجهة تقلبات الطقس.

وتحظى التطورات التي تحققها Google DeepMind، المسؤولة عن بعض أكثر برامج التنبؤ بالطقس، تقدّماً بمتابعة دقيقة من قبل قطاعات الطاقة والزراعة، وشركات الشحن والتأمين، وغيرها من الشركات التي تعتمد على الطقس، والتي تسعى إلى الاستفادة من هذه التقنيات لتحقيق ميزة تنافسية وربحية عبر تحسين قدرتها على التنبؤ بدرجات الحرارة، وسرعة الرياح، والغطاء السحابي، ومسارات العواصف.

نهج جديد لنمذجة الـ AI

بدورها أعلنت غوغل في بيان نشرته على موقعها الالكتروني واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنّ الطقس يؤثّر على القرارات المهمة التي يتم إتخاذها يومياً، بدءاً من سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطيران وصولاً إلى تنقلات الأفراد، مشيرة إلى أن WeatherNext 2، هو النموذج الأكثر تطوراً وفعالية للتنبؤ بالطقس، حيث تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل نهج جديد لنمذجة الذكاء الاصطناعي يُسمى "شبكة التوليد الوظيفي" أو Functional Generative Network، وقادر على توليد توقعات واقعية ومترابطة فيزيائياً.

وWeatherNext 2 هو أفضل من نموذج WeatherNext القديم بـ 99.9 في المئة من المهام، فهو قادر على تقديم تنبؤات للطقس والرياح والرطوبة في مناطق جغرافية واسعة، مثل المدن الكبرى وأيضاً في مناطق جغرافية صغيرة ومحددة مثل القرى النائية، وذلك عبر ربط العناصر الفردية ببعضهاً.

أين تتوفر خدمات WeatherNext 2؟

وبحسب غوغل، فإنها ستدمج نظام تنبؤات WeatherNext 2 في جميع خدمات الطقس التي توفّرها، بما يشمل Gemini، وPixel Weather، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس في Google Maps، كما أن بيانات WeatherNext 2 أصبحت متاحة الآن في Earth Engine وBigQuery، في حين أنه يمكن للشركات تخصيص نماذج WeatherNext 2 وإنشاء توقعات جوية خاصة بخدماتها، من خلال خدمة Vertex AI على Google Cloud .

نقطة تحوّل اقتصادية

ويقول مطور التطبيقات التكنولوجية هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن نموذج WeatherNext 2 يُمثّل نقطة تحوّل حقيقية في عالم التنبؤ الجوي، ليس فقط على المستوى التقني، بل أيضاً على مستوى الاقتصاد العالمي والصناعات الحسّاسة للطقس، فقبل WeatherNext 2 كانت النماذج تعتمد بشكل أساسي على ما يُعرف بـ "الحوسبة العددية التقليدية"، التي تتطلب تنفيذ معادلات معقدة تستنزف ساعات من العمل على الحواسيب الفائقة، أما الآن فنحن أمام نهج قائم على ما يعرف بـ "شبكة التوليد الوظيفي" التي تختصر عمليات المعالجة إلى خطوة واحدة تقريباً، وهو تحوّل يؤدي إلى خفض كبير في تكاليف تشغيل نماذج التنبؤات بالطقس.

القطاع الأكثر استفادة

ويرى الناطور أن القطاع الأكثر استفادة من هذا التطور هو قطاع الطاقة، فتاريخياً أسواق الغاز والكهرباء تعتمد بشكل مباشر على التوقعات الجوية، لأن تغييراً بسيطاً في درجة الحرارة أو سرعة الرياح، يمكن أن يؤثر فوراً على حجم الطلب وعلى كلفة الإنتاج، فعندما ترتفع الحرارة ينخفض استهلاك التدفئة، وعندما تضعف الرياح يتراجع إنتاج طاقة الرياح، ما يدفع الشركات إلى تعويض النقص من مصادر أخرى غالباً ما تكون أكثر تكلفة، ومع قدرة WeatherNext 2 على تحديث التنبؤات كل ساعة بساعة، بدلاً من كل 12 ساعة، أصبح بإمكان شركات الطاقة والمتداولين مراقبة تغيّرات الطقس لحظة بلحظة واتخاذ قرارات أسرع، سواء في شراء الوقود أو إدارة الإنتاج أو تعديل الخطط التشغيلية، وهذا ما يمنحهم مرونة أكبر ويقلّل من المخاطر في سوق يتأثر بشدة بأي تغيير مفاجئ في الطقس.

ابتكار حاسم للشحن والزراعة

ويضيف الناطور إن تحسين دقة التنبؤ بالعواصف الاستوائية ومسارات الأعاصير، ليمتد إلى 72 ساعة أو 3 أيام بدلاً من 24 ساعة، يمثّل نقلة مهمة لقطاع الشحن العالمي، فهذه الساعات الإضافية تمنح شركات الشحن وقتاً ثميناً لاتخاذ قرارات استباقية، مثل إعادة توجيه السفن أو تعديل مساراتها مبكراً، قبل أن تدخل منطقة خطرة، كما تساعد دقة التنبؤ بالعواصف، الموانئ على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإغلاق أو تقليل وتيرة العمل، ما يساهم مباشرة في حماية البضائع وتفادي خسائر قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وبحسب الناطور فإن التوقعات الجوية الدقيقة تلعب أيضاً دوراً حاسماً في قطاع الزراعة، إذ تتيح للمزارعين معرفة التغيرات المناخية الصغيرة قبل حدوثها، وهذا يساعدهم على تحديد أفضل أوقات الري والحصاد والتسميد ما يقلل من خسائر المحاصيل، مشدداً على أنه في مجال إدارة الكوارث، فإن القدرة على تحديد مسار الإعصار قبل 72 ساعة من حدوثه، تسمح للحكومات باتخاذ إجراءات حماية أكبر وتوجيه السكان نحو مناطق آمنة، لتكون النتيجة النهائية انخفاض في الخسائر البشرية.

من المراقبة إلى الاستباق

من جهتها تقول مديرة شركة نتروم للبرمجة دادي جعجع، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما قامت به Google DeepMind من خلال WeatherNext 2 هو نقل العالم من مرحلة "مراقبة الطقس"، إلى مرحلة "استباق الطقس"، فعندما تقدّم غوغل نموذجاً يحدّث التوقعات كل ساعة، فهي عملياً تمنح الصناعات القدرة على التخطيط بالزمن الحقيقي، وهذه الميزة تُغيّر طريقة اتخاذ القرار الاقتصادي في العالم بأكمله، مشيرةً إلى أنه في السابق كان الوصول إلى تنبؤات الطقس فائقة الدقة حكراً على الحكومات والشركات الكبرى التي تمتلك قدرات الحوسبة الفائقة، أما الآن ومع توفير البيانات عبر منصات متوفرة للجميع، فيمكن لأي شركة مهما كان حجمها، أن تستفيد من التنبؤات الدقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية فورية.

وتشرح جعجع أنه من خلال دمج نموذج WeatherNext 2 في خدماتها الأساسية مثل Gemini وMaps، تجعل غوغل هذه التكنولوجيا المتقدمة جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية التي يعتمد عليها مليارات المستخدمين والشركات يومياً، وهذا ما سيمنحها ميزة تنافسية ضخمة، إذ سيصعب على المنافسين تطوير نظام مشابه بسرعة، وهذا ما يضع غوغل في موقع القيادة العالمي من حيث الحصة السوقية في مجال التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تفوق يصعب اللحاق به

وتؤكد جعجع أن دمج نموذج WeatherNext 2 في خدمات غوغل الأساسية مثل Gemini وMaps يجعل هذه التقنية المتطورة جزءاً من البنية التحتية الرقمية التي يعتمد عليها مليارات المستخدمين والشركات يومياً، ما يمنح غوغل ميزة تنافسية ضخمة، إذ يصبح من الصعب على أي منافس تطوير نظام مماثل بالوتيرة نفسها أو الوصول إلى هذا المستوى من الانتشار الفوري، وبذلك تجد غوغل نفسها في موقع قيادة عالمي في سوق التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من حجم منصاتها وقوة بياناتها لتوسيع حصتها السوقية بسرعة.

ما بعد الطقس

ويشدد داغر على أن ما حققه الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالطقس ليس سوى مثال مصغّر على القدرات الواسعة لهذه التكنولوجيا، مشيرةً إلى انّ المستقبل يحمل إمكانيات هائلة، إذ سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طرق عمل الصناعات كافة، وبالتالي فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه التكنولوجيا سيكون أكبر بكثير مما نشهده اليوم وذلك مع دخولها بشكل أعمق في عمليات الإنتاج واتخاذ القرار.