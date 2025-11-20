وأضافت المنظمة، في تحليل نُشر الخميس قبيل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها الأسبوع المقبل، أن ثروات أصحاب المليارات في دول مجموعة العشرين ارتفعت بمقدار 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي. وبحسب أوكسفام، فإن هذا المبلغ يكفي لانتشال 3.8 مليار شخص من الفقر.

وتنطلق قمة مجموعة العشرين يوم السبت في جوهانسبرغ، وتضم الدول الصناعية الكبرى واقتصادات الأسواق الصاعدة.

وأشارت أوكسفام إلى أن أصحاب المليارات في دول المجموعة زادوا ثرواتهم المجمعة بنسبة 16.5 بالمئة خلال عام واحد، من 13.4 تريليون دولار إلى 15.6 تريليون دولار.

وقدرت المنظمة التكلفة السنوية اللازمة للقضاء على الفقر بالنسبة لـ 3.8 مليار شخص ممن يعيشون حاليا تحت خط الفقر الذي يعتمده البنك الدولي والبالغ 8.3 دولار يوميا، بنحو 1.65 تريليون دولار.

ودعت أوكسفام قادة مجموعة العشرين إلى الدفع نحو إنشاء هيئة دولية لمعالجة عدم المساواة، وتعزيز الجهود الرامية إلى فرض ضرائب على كبار الأثرياء.

ومن المتوقع أن يكون تقليل عدم المساواة محورا رئيسيا للنقاشات خلال القمة.