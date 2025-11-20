وسيجمع الحدث أبرز المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً، إضافةً إلى صناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الأسواق، والمبتكرين، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 في عاصمة رأس المال.

وتتضمّن أجندة أسبوع أبوظبي المالي هذا العام أكثر من 60 فعالية وما يزيد عن 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً.

ومن المتوقع أن تجمع الدورة الحالية رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي تعليقه على أهمية الحدث بنسخته هذا العام، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يشكل أسبوع أبوظبي المالي 2025 الفصل التالي في رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث سيجتمع صناع السياسات وكبار المستثمرين ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم في عاصمة رأس المال.

وستتجاوز هذه الدورة الحدود الجغرافية، حيث ستربط شبكة رؤوس الأموال العالمية من خلال الابتكار، والتعاون التنظيمي، والشراكات متعددة القطاعات. وفي حين يتطلع العالم إلى مستقبل القطاع المالي، فإن أبوظبي، من خلال منصات مثل أسبوع أبوظبي المالي، لا تواكب توجهات المستقبل فحسب، بل تساهم في تشكيله."

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "بوصفها شريكاً استراتيجياً لأسبوع أبوظبي المالي تسهم "القابضة" (ADQ) في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتدفقات رأس المال. لافتا إلى أن شعار هذا العام يشير إلى الدور الحيوي لرأس المال في تسريع تطوير البنية التحتية التي تُحرك الاقتصادات، وتربط الأسواق، وتُمكّن النمو المستدام. وأضاف "من خلال توسيع التعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، تواصل "القابضة" (ADQ) مساعيها لتأسيس استثمارات طويلة الأجل لبناء بنية تحتية مرنة تُعزز التنافسية الاقتصادية وتدعم التقدم المجتمعي، بما يتماشى مع أهدافها."

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 هذا العام تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال" حيث سيركز على مجموعة من القضايا المحورية التي تساهم في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، بما في ذلك الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحولات في تدفق رؤوس الأموال، والشراكات المؤسسية، وتطور الأطر التنظيمية، وبناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة.

يتحدث خلال أسبوع أبوظبي المالي عدد من الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من:

سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية

عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية

الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة.

كما تضم قائمة المتحدثين من القيادات الاقتصادية في إمارة أبوظبي كلاً من محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد؛ ومحمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للاستثمار.

كذلك، تضم قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم في الحدث مارك راندولف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة نتفلكس، وأوليفر بيته، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي ليو بي إس، وستيف شوارتزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، وستيفن داينتون، رئيس بنك باركليز، وستيفان بولينغر، الرئيس التنفيذي ليوليوس باير، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لمورغان ستانلي، وأندريس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سويس ري.

كما يُشارك كل من روبرتو أزيفيدو، المدير العام السادس لمنظمة التجارة العالمية، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي.

وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ممثلين عن شركات إدارة أصول وصناديق سيادية وصناديق تحوط، من بينهم: ديلان بلاي ساندرا سيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، وألان هوارد، الشريك المؤسس لشركة بريفان هوارد، وجيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون، وديفيد روبنستين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كارلايل، وديمتري بالياسني، مؤسس شركة بالياسني، وروبن غرو، الرئيسة التنفيذية لمان غروب، وفيليب هيلدبراند، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، ومايكل ريس، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لشركة بلو أول، وساندرو بييري، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، وصادق وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة آي "سكويرد".

وفي السياق نفسه، تضم قائمة المتحدثين من قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية كلاً من براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وتشارلز هوسكينسون، المؤسس المشارك لشركتي كاردانو وIOHK، وجوزيف لوبين، المؤسس المشارك لشركة إيثريوم، وأناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لشركة سولانا، وجيريمي ألاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، وستار شو، المؤسس لشركة أو كيه إكس، وريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس.

وسيحضر حفل الافتتاح الرسمي الذي يُقام في 8 ديسمبر 2025 نخبة من أبرز قيادات أبوظبي، إلى جانب شركات استثمار ومؤسسات مالية عالمية ومستثمرين دوليين. وبالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية السنوية المندرجة في الحدث مثل منتدى أبوظبي الاقتصادي، و"أسيت أبوظبي"، ومنتدى "ريزولف 2024"، و"فينتيك أبوظبي"، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام، سيشهد هذا العام إطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة وعودة فعاليات مميزة تحظى باهتمام واسع من المشاركين.

ففي اليوم الأول، تنطلق قمة الأسواق العالمية، وهي فعالية جديدة مخصصة لمناقشة العوامل الاقتصادية الشاملة التي تُعيد تشكيل منظومة رؤوس الأموال العالمية، إلى جانب منتدى "سي إن بي سي للطاقة الجديدة" الذي يستعرض التحول الجذري في منظومة الطاقة العالمية والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

أما اليوم الثاني، فيتضمن فعاليات بارزة، من بينها "أسيت أبوظبي"، وقمة المنظمين الماليين العالميين، وقمة الائتمان الخاص، وقمة البنية التحتية، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولية، حيث سيتم بحث كيفية إعادة تشكيل قطاع المكاتب والشركات العائلية في ظل التوسع العالمي للثروات، وما ينتج عنه من فرص استثمارية جديدة.

وفي اليوم نفسه، تعقد عدة جلسات مغلقة، من أبرزها جلسة طاولة مستديرة لصندوق النقد الدولي والتي ستجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين وقادة القطاع المالي لمناقشة التقلبات الاقتصادية الكلية، والتغيرات التنظيمية، والمخاطر الجيوسياسية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث مجموعة من أبرز الفعاليات الرئيسية مثل منتدى "ريزولف" و"فينتيك أبوظبي"، إلى جانب "الذكاء الاصطناعي في أبوظبي" الذي سيناقش العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية. كما يسلّط منتدى "بلوكتشين أبوظبي" الضوء على تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وتأثيره على النظم المالية التقليدية، في حين يلتقي صنّاع السياسات وقادة الشركات والمبتكرين العالميين في طاولة مستديرة لقادة الويب 3 (Web3).

أما اليوم الأخير، فيركز على الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال منتدى أبوظبي للتمويل المستدام. كما ستُعقد الدورة الثانية من منتدى مشروع التعاون الأوروبي-الخليجي حول التحول الأخضر بمشاركة صنّاع السياسات والمنظمين والمؤسسات المالية، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتمويل مستقبل مستدام. ويُختتم الأسبوع بمنتدى المرأة في القطاع المالي "الذي يستضيف عدداً من أبرز القيادات النسائية العالمية في مجال المال والأعمال، إلى جانب حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي.