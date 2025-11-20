وخلال اليوم الثالث وحده، أُعلن عن صفقات تجارية وعسكرية بقيمة 75.6 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم في اليوم الثاني، ونحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية في اليوم الثالث 95 طائرة، مقارنة بـ 243 طائرة في اليوم الثاني و92 طائرة في اليوم الأول.

أما وزارة الدفاع الإماراتية، فقد أبرمت صفقات تجاوزت قيمتها 7.9 مليارات درهم في اليوم الثالث، ليصل إجمالي صفقاتها خلال الأيام الثلاثة إلى أكثر من 18 مليار درهم عبر 20 صفقة.

طلبيات شركات الطيران الكبرى

أعلنت طيران الإمارات عن شراء 8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 بمحركات رولز رويس Trent XWB-84 بقيمة 3.4 مليار دولار (نحو 12.5 مليار درهم)، لترفع عدد طائرات هذا الطراز في أسطولها إلى 73 طائرة عند اكتمال التسليم. كما رفعت التزاماتها في المعرض إلى 41.4 مليار دولار (نحو 152 مليار درهم) بإضافة طلبية تشمل 65 طائرة بوينغ 777-9 و8 طائرات A350-900.

وقّعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار (نحو 47.7 مليار درهم)، لترتفع التزاماتها إلى 37 مليار دولار (أكثر من 135 مليار درهم) لطلبيات تشمل 225 طائرة.

أبرمت سيلك واي ويست للطيران عقدًا مؤكدًا لشراء طائرتي شحن A350F بقيمة نحو 3.48 مليارات درهم.

أعلنت طيران البراق الليبية عن مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات من عائلة إيرباص A320neo بقيمة تقارب 4 مليارات درهم.

الصفقات حسب النسخ السابقة

في عام 2023: بلغت قيمة الصفقات الإجمالية أكثر من 101 مليار دولار.

في عام 2021: بلغت قيمة الصفقات الإجمالية 78 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن المعرض يقام كل عامين، وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن إجمالي الصفقات المعلن عنها على مدى 12 دورة وصل إلى حوالي 2.82 تريليون درهم.