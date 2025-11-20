وتتمتع مايكروسوفت بخبرة طويلة في حلول الحوسبة السحابية السيادية، مما يُمكّن الحكومات والقطاعات الحيوية من استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية المعتمدة في كل دولة أو منطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مايكروسوفت مع صندوق الاستثمارات العامة وسايت على بحث آلية الاستفادة من حلول السحابة السيادية للمساهمة في دعم الامتثال وحماية وتوطين البيانات في المملكة، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المشترك، ونقل المعرفة.

وتهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال دفع الابتكار وبناء القدرات ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة.