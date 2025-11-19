وقال كاريمانس في لاهاي" في ظل التطورات الأخيرة، أعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح لاتخاذ خطوة بناءة".

وكانت الحكومة الهولندية قد سيطرت في سبتمبر الماضي على نيكسبريا، ومقرها في نايميخين بهولندا، ولكنها تحصل على معظم الرقائق الإلكترونية من مصانع بالصين، معللة قرارها بوجود" أوجه قصور جادة في الحوكمة".

وفرضت بكين حين ذاك قيودا على صادرات رقائق لنيكسبريا- في خطوة خاطرت بعرقلة سلاسل الإمداد للشركات الأوروبية المصنعة للسيارات.

وبعد ذلك، خففت الصين القيود التصديرية، ولكنها أصرت على أن تخفف هولندا من سيطرتها على نيكسبريا قبل أن تستأنف حصولها على الرقائق الإلكترونية بصورة كاملة.

ووصف كاريمانس الإجراءات التي اتخذتها الصين " ببادرة على حسن النية"، وقال إن الحكومة الهولندية " سوف تواصل في إجراء حوار بناء مع السلطات الصينية خلال الفترة المقبلة".