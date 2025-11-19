ووقّعت الشركة الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة الاتفاقية مع بوينغ في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، والتي تشمل "طلبية مؤكدة لشراء 75 طائرة ماكس بقيمة 13 مليار دولار وخيار شراء 75 طائرة" أخرى، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وقعت فلاي دبي، اتفاقيات مع شركة بوينغ توفر للطيارين المبتدئين والطيارين الذين يخضعون لدورات تقييم أولية وموظفي الصيانة برامج تدريبية شاملة لدعم عمليات أسطول فلاي دبي، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025 .

وتضم كوادر فلاي دبي اليوم أكثر من 6,700 موظف في مختلف دوائر وعمليات الناقلة، بما في ذلك أكثر من 640 مهندساً ماهراً وحوالي 1,400 طيار، وتشغل أسطولاً متنامياً يتألف من 96 طائرة بوينغ 737.

في وقت سابق من هذا العام، افتتحت فلاي دبي، مركزها للتدريب على الطيران في مقرها الرئيس قبل إطلاق برنامج فلاي دبي لتدريب الطيارين الأساسي، وهو إحدى مبادراتها العديدة التي تركز على تنمية كوادرها البشرية الماهرة والاستثمار فيها.

وتضم شبكة فلاي دبي، إنطلاقا من مقرها في دبي، أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

ويوم أمس الثلاثاء وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز "A321neo".

ووصلت طلبات شراء فلاي دبي لأكثر من 200 طائرة من بوينغ وإيرباص خلال يومين، في إطار سعيها لتنفيذ خطة توسعية.

