وقال مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء، إن أسعار المستهلك ارتفعت 3.6 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، بانخفاض من 3.8 في سبتمبر.

وجاءت البيانات أعلى قليلاً من توقعات وكالة بلومبرغ، التي كانت تشير إلى تراجع التضخم إلى 3.5 بالمئة، لكنها تماشت مع توقعات بنك إنجلترا.

وجاء الانخفاض إلى أقل معدل للتضخم منذ يونيو مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بأقل من ارتفاعه في أكتوبر.

وانخفض تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر من 4.7 بالمئة في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر قليلا من أوسط توقعات خبراء الاقتصاد بتراجع إلى 4.6 بالمئة.

وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد لدى (دبليو.بي.آي ستراتيجي) "مع تحول التضخم الآن لمسار هبوطي يجب أن يكون مستداما ومع تراجع النمو الاقتصادي والميزانية التي ستصدر الأسبوع المقبل التي من المرجح أن تقدم تشديدا ماليا كبيرا، فإن الظروف مهيأة لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر".

وأوقف بنك إنجلترا وتيرة فصلية لخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إنها ستسعى إلى تجنب إجراءات تتعلق بالضرائب والإنفاق قد تزيد من التضخم في ميزانيتها السنوية في 26 نوفمبر.

وقالت ريفز بعد صدور بيانات اليوم الأربعاء "أنا مصممة على بذل مزيد من الجهد لخفض الأسعار" وكررت أن من أهداف الميزانية تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية وخفض الدين الوطني وخفض تكلفة المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية من بين أسباب هبوط التضخم في أكتوبر.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 3.4 بالمئة في أكتوبر من 3.5 بالمئة بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9 بالمئة في أكتوبر من 4.5 بالمئة. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3 بالمئة في ديسمبر.

وتحيي الأرقام الصادرة اليوم الآمال في خفض بنك إنجلترا (البنك المركزي) لسعر الفائدة قبل عيد الميلاد (الكريسماس) في اجتماعه المقبل، بعد تخطيه خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومحى الجنيه الإسترليني مكاسبه المبكرة وتراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3134 دولار، مع تركيز المتعاملين على بيانات التضخم في قطاع الخدمات.

كما زادت رهانات الأسواق على خفض الفائدة من بنك إنجلترا، حيث تم تسعير احتمال خفض الشهر المقبل بنسبة 80 بالمئة.