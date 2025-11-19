ونقلت وسائل إعلام يابانية من بينها شبكة البث العامة "إن إتش كاي" عن مصادر حكومية لم تسمها الإعلان عن تعليق الصين استيراد المنتجات البحرية.

وقالت "إن إتش كاي" إن الصين فسّرت الخطوة على أنها ضرورية لمراقبة المياه المعالجة التي تم تصريفها من محطة فوكوشيما النووية.

ولم يرد أي تأكيد بعد من جانب بكين.

ولم تستأنف الصين إلا مؤخرا شراء المنتجات البحرية من اليابان بعد حظر سابق فرضته بعدما بدأت محطة فوكوشيما النووية تصريف المياه المعالجة عام 2023.

ودعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية التصريف وذكرت شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة بأن المياه التي تم تصريفها في المحيط تمت معالجتها بشكل متكرر لتنقيتها من المواد المشعة باستثناء مادة "تريتيوم" التي اعتُبرت مستوياتها ضمن تلك الآمنة.

لكن بكين اتّهمت اليابان بالتعامل مع المحيط الهادئ وكأنه "مجرور" وحظرت استيراد المأكولات البحرية الصينية.

وقامت روسيا لاحقا بخطوة مشابهة.

نشب الخلاف الأخير بين الصين واليابان عندما أشارت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقع أي هجوم على تايوان.

وردّت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بغضب.

واستدعت الصين الأسبوع الماضي السفير الياباني ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان فيما دعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر.

كما تأجل عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين، بحسب الإعلام الرسمي.

بلغت شحنات المأكولات البحرية إلى البر الصيني الرئيسي عام 2023 15,6 في المئة من المجموع البالغ 390 مليار ين (2,5 مليار دولار) مقارنة مع 22,5 في المئة عام 2022.

وبلغت نسبة الشحنات إلى هونغ كونغ 26,1 في المئة وإلى الولايات المتحدة 15,7 في المئة عام 2023.

ولم تتمكن فرانس برس بعد من الحصول على تعليق من وزارة الزراعة اليابانية المشرفة على وكالة مصائد الأسماك ولا الخارجية.