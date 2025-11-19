يقع المشروع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس بجوار مجمّع الفلل "ياس ريفا" الذي حظي بإقبال كبير وبيعت كافة وحداته، ليقدّم مفهوماً جديداً للحياة على القناة المائية بتصميم مستوحى من أجواء المنتجعات، يمزج بين المغامرة والرفاهية والتواصل المجتمعي.

ويستهدف هذا المجمّع السكني الأفراد الذين يبحثون عن التناغم بين الحركة والسكينة، حيث تبدأ الأيام بأنشطة مفعمة بالطاقة على المياه وتنتهي بلحظات هدوء وتأمل على الشاطئ.

وقالت مجموعة الدار إن المشروع يتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم 950 شقة تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميّز جميع الوحدات بمساحات رحبة وتشطيبات فاخرة وشرفات خاصة تستفيد من الإضاءة الطبيعية وتوفّر إطلالات بانورامية خلابة على القناة والبحر وجزيرة ياس.

وفي قلب المشروع، يتألّق "الجناح" كتحفة معمارية مستوحاة من التصميم العصري لجناح برشلونة الشهير، ليشكّل مركزاً اجتماعياً وثقافياً يضم مقهى ومطبخ مجتمعي، ويمنح السكان مساحة تجمع بين الهدوء وروح التواصل المجتمعي وسط أجواء ساحرة على الواجهة المائية.

ويتميز المجمّع بتصميمه حول أربع مناطق متميزة مستوحاة من مفهوم "الجناح"، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تعكس أسلوب حياة نابض بالحيوية، وتعزز الترابط العائلي، وتوفر أجواء فريدة على الواجهة المائية. وتشمل هذه المرافق منتجعاً صحياً على الواجهة المائية، ومسابح عائلية، ومركزاً للرياضات المائية والقوارب، وصالات رياضية داخلية وخارجية، وحدائق مظلّلة، ومقاهٍ على القناة، مما يوفر تجربة معيشية تمزج بين روح المغامرة وسهولة العيش في آنٍ واحد.

ويستفيد القاطنون في مجمّع "ياس ريفا ريزيدنس" من موقعه الاستراتيجي الذي يقع بالقرب من مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والوجهات السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرة ياس، فضلاً عن المدارس والحدائق وخيارات التسوق المتنوعة. كما تتيح شبكة الطرق الحديثة على الجزيرة سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي وجزيرة فاهد وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي.

تم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث يستهدف الحصول على تصنيف اللآلئ الثلاث ضمن برنامج "استدامة" وشهادة "فيت ويل" بمستوى نجمتين، من خلال تصميم متكامل يضم ممرات مشاة مظلّلة ومساحات خضراء منسّقة ومرافق خارجية تحفّز على التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني والممارسات المستدامة.

والمشروع متاح للتملّك لجميع الجنسيات، وستبدأ عمليات البيع يوم 5 ديسمبر.