وساهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 2.1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما وصلت حركة المسافرين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.

وواصلت حركة الطائرات أداءها القوي أيضاً، حيث تم وصل عدد الرحلات إلى 115 ألف رحلة خلال الربع الثالث من العام، بينما تعامل مطار دبي الدولي مع 336 ألف رحلة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، وبزيادة وصلت إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ متوسط عدد المسافرين لكل طائرة في نهاية سبتمبر 213 مسافراً.

وفي الوقت الذي يواصل فيه مطار دبي الدولي تحقيق أداء تشغيلي استثنائي، ينصب تركيز مطارات دبي على مشاريع التطوير المستقبلية، التي تهدف لتحسين المساحات داخل جميع مباني المسافرين وهي: كونكورس B المركزي (CB Central)، وهي مساحة فريدة داخل المبنى 3 مخصصة لأبرز العلامات التجارية والتجارب التي تتميز بها دبي. تليها منطقة كونكورس B الشرقي (CB East)، وهي منطقة حيوية مناسبة للعائلات، وتضم خيارات واسعة من المطاعم والمناطق الترفيهية التي تناسب كافة الأعمار. بينما يمثل كونكورس B الغربي (CB West) المركز الجديد لمطار دبي الدولي، حيث يوفر تجارب تسوق راقية ومطاعم متنوعة. وأخيراً في مبنى المسافرين 1، كونكورس D المركزي (CD Central)، وهي المساحة الواقعة في منتصف الكونكورسD، وتتميز بإطلالة بانورامية على المطار، مع توفر عدد من مناطق الاستراحة والمتاجر الكبرى.

ومع اقتراب مطار دبي الدولي من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، يمثل مشروع مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بداية حقبة جديدة لقطاع الطيران في الإمارة، إذ سيصبح البوابة الرئيسية للمدينة في مطلع ثلاثينيات هذا القرن (عقد 2030)، إلى جانب أنه سيكون مركزاً عالمياً ذكياً للطيران، مجهزاً لمواكبة تطورات المستقبل، مع الارتقاء بمعايير التشغيل والاستدامة والربط الجوي إلى مستويات جديدة.

ويؤكد هذا النمو السريع في أعداد المسافرين مكانة دبي كمركز محوري لحركة السفر بين الشرق والغرب عالميا، كما يبرز الحاجة إلى مشروع مطار آل مكتوم الدولي ضمن دبي وورلد سنترال، الذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار ويتضمن إنشاء مطار ضخم بخمسة مدارج.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تعكس هذه النتائج القياسية قوة قطاعي الطيران والسياحة في دبي، وتجسد روح التعاون والعمل الجماعي التي تميّز مجتمع المطار oneDXB، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية المرحلة المقبلة وما تحمله من فرص لتطوير منظومة السفر في الإمارة، إذ أن الرؤية التي نعمل على تحقيقها لمطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب، بل تهدف إلى إعادة تصور تجربة السفر بالكامل، من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة وتجربة الضيوف، بما يسهم في صياغة ملامح جديدة لمستقبل السفر العالمي".

وأضاف قائلاً: "يُعد مطار دبي الدولي بمثابة رسالة دبي المفتوحة للعالم؛ فهو يجسد هويتها الأيقونية وشخصيتها المتفردة وروحها الإنسانية العميقة. وسينطلق مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي من هذا الإرث العريق، ليرسخ التجربة ذاتها، ولكن على نطاق أضخم وأكثر شمولاً، عبر نموذج يجمع بين الذكاء والكفاءة التشغيلية والاستدامة".

في الوقت الذي تواصل فيه مطارات دبي تطوير عملياتها عبر مجتمع oneDXB والمضي قدماً في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، يظل التركيز موجهاً نحو تقديم تجربة ضيوف استثنائية عبر التميز التشغيلي والابتكار الرقمي والضيافة التي تركز على العنصر البشري، بما يضمن أن تعكس كل رحلة عبر مطارات دبي روح المدينة وطموحها المستقبلي المتجدد.

وحافظت الهند على موقعها في صدارة الأسواق الرئيسية لمطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بعدد مسافرين بلغ 8.8 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 5.5 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ 4.6 مليون مسافر، وباكستان بـ 3.2 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ 2.4 مليون مسافر. أما على صعيد المدن، فقد تصدرت لندن القائمة بـ 2.8 مليون مسافر، تلتها الرياض (2.3 مليون)، ثم مومباي (1.8 مليون)، وجدة (1.7 مليون)، ونيودلهي (1.6 مليون).

كما واصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كبوابةً رئيسيةً للسياحة العالمية، حيث جاءت ماليزيا (687 ألف مسافر) وفيتنام (493 ألفاً) وجمهورية التشيك (341 ألفاً) وأوزبكستان (312 ألفاً) والدنمارك (239 ألفاً) ضمن أبرز الوجهات التي شهدت نمواً في حركة السفر الترفيهي إلى الخارج.

وحافظ مطار دبي الدولي على أداء قوي في جميع مراحل ونقاط الخدمة، إذ تعامل مع 63.8 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 6.2 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال هذه المدة. ووصلت 90 بالمئة من الحقائب إلى المسافرين في غضون 45 دقيقة فقط من وصول الطائرة، فيما بلغت دقة مناولة الأمتعة 99.9 بالمئة، أي ما يعادل حقيبتين فقط متأخرة لكل ألف مسافر.

وخلال الربع الثالث، اجتاز 99.6 بالمئة من المغادرين نقاط مراقبة الجوازات خلال أقل من 10 دقائق، بينما أنهى 99.8 بالمئة من المسافرين القادمين الإجراءات في أقل من 15 دقيقة. كما ظل الوقت المستغرق لإجراء التفتيش الأمني أقل من 5 دقائق لـ 99.7 بالمئة من المسافرين، مما يعكس تركيز المطار على الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة سفر سلسة حتى في أوقات الذروة.

ويؤكد هذا الأداء القياسي مجدداً مكانة دبي محوراً اقتصادياً عالمياً، يؤدي فيه قطاع الطيران دوراً محورياً في دعم السياحة والتجارة والاستثمار.

وتشهد دبي طفرة عقارية وأعلى نسب سياحة في تاريخها، ما جعلها وجهة بحد ذاتها، وليس مجرد محطة توقف.

ويستضيف مطار آل مكتوم حاليا معرض دبي للطيران الذي يشهد صفقات كبرى من طيران الإمارات وفلاي دبي، ما سيدعم توسعا ضخما في شبكات خطوطهما الجوية.

وسجل مطار دبي الدولي العام الماضي رقما قياسيا بلغ 92.3 مليون مسافر، ارتفاعا من 86.9 مليون في 2023. وبلغ عدد المسافرين 89.1 مليون في 2018، وهو أعلى رقم قبل الجائحة، بينما مر عبر المطار 66 مليون مسافر في 2022.