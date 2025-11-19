ويؤكد هذا النمو السريع في أعداد المسافرين مكانة دبي كمركز محوري لحركة السفر بين الشرق والغرب عالميا، كما يبرز الحاجة إلى مشروع مطار آل مكتوم الدولي ضمن دبي وورلد سنترال، الذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار ويتضمن إنشاء مطار ضخم بخمسة مدارج.

ويستضيف مطار آل مكتوم حاليا معرض دبي للطيران الذي يشهد صفقات كبرى من طيران الإمارات وفلاي دبي، ما سيدعم توسعا ضخما في شبكات خطوطهما الجوية.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "هذه النتائج القياسية تعكس قوة قطاعي الطيران والسياحة في دبي، كما تؤكد أهمية المرحلة المقبلة، إذ تمثل رؤية مطار آل مكتوم إعادة تصور وتطوير كامل لتجربة السفر".

وتشهد دبي طفرة عقارية وأعلى نسب سياحة في تاريخها، ما جعلها وجهة بحد ذاتها، وليس مجرد محطة توقف.

وسجل مطار دبي الدولي العام الماضي رقما قياسيا بلغ 92.3 مليون مسافر، ارتفاعا من 86.9 مليون في 2023. وبلغ عدد المسافرين 89.1 مليون في 2018، وهو أعلى رقم قبل الجائحة، بينما مر عبر المطار 66 مليون مسافر في 2022.