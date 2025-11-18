وتهدف الاتفاقية إلى تحسين عمليات الدعم الفني لمحركات "تي 55" التوربينية وأنظمة التحكم البيئي من هانيويل، بما يتيح لمشغّلي الأسطول العسكري في الدولة شحن المكونات بشكل أسرع وتقليص زمن الإنجاز.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى جال إدارة سلسلة الخدمات اللوجستية بشكل كامل بالإنابة عن المتعاملين في دولة الإمارات، بدءاً من اختيار منشأة الإصلاح الأنسب لدى هانيويل، مروراً بالإشراف على عمليات الشحن، وصولاً إلى المتابعة الكاملة لمراحل الصيانة. وسيستفيد المتعاملين من خدمات القطع والإصلاح التي تقدمها هانيويل وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومةً بنموذج لوجستي إقليمي مُبسط ويُسهم في تقليل فترات التوقف ورفع جاهزية الأسطول العسكري.

وبهذا الصدد، قال مايك فاليلو، نائب الرئيس لوحدة تكنولوجيا الدفاع والفضاء العالمية لدى شركة هانيويل لتكنولوجيا صناعة الطيران: "نفخر بدعم شركاءنا على مستوى القطاع الدفاعي حول العالم من خلال تزويدهم بحلول مبتكرة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات. إذ ومن خلال تعاوننا مع جال، نعمل على تقليص فترات الانتظار وتقديم نموذج إصلاح أسرع وأكثر كفاءة على مستوى المنطقة".

من جهته، قال عبدالرحمن الحمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة جال: "يسهم توظيف خبراتنا الواسعة في الخدمات اللوجستية المتكاملة لإدارة دورة الإصلاح بالكامل، في تحقيق أزمنة إنجاز أسرع وضمان شفافية أكبر على مستوى العمليات الحيوية، حيث ستضمن هذه الاتفاقية تعزيز كفاءة وموثوقية نماذج الدعم الفني المحلية، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة الإماراتية".

يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لأكثر من عقدٍ من التعاون المثمر بين هانيويل وجال، كما تعزز من التزام الجانبين بتوفير خدمات دعم على المستوى المحلي عالية الكفاءة، وذلك للقطاع الدفاعي في دولة الإمارات.