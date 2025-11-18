قفزت أرباح شركة شاومي الصينية خلال الربع الثالث قفزت 80.9 بالمئة بفضل تكثيف ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم جهودها للتحول نحو قطاع السيارات الكهربائية، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن صافي الأرباح المعدلة بلغ 11.3 مليار يوان (حوالي 1.6 مليار دولار)، متجاوزا متوسط التقديرات البالغ 10.3 مليار يوان.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن النمو كان مدفوعا بالسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومبادرات جديدة أخرى، لتحقق لأول مرة مكاسب من العمليات في ربع واحد.
وارتفعت الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 22.3 بالمئة لتبلغ 113.1 مليار يوان (15.90 مليار دولار)، أي أقل من متوسط توقعات المحللين التي جمعتها مجموعة بورصات لندن البالغة 116.5 مليار يوان.
وأغلق سهم شاومي المدرج في هونغ كونغ، حيث يتم تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية أيضا، منخفضا 2.81 بالمئة عند 41 دولار هونج كونج. وصعد السهم 18.2 بالمئة منذ بداية العام.