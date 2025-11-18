وانخفض إجمالي الإنفاق في الميزانيتين الرئيسيتين للصين – وهما الحساب العام ودفتر الصناديق المدار من الحكومة – بنسبة 19 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفقا لتقديرات وكالة بلومبرغ نيوز، استنادا إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية أمس الاثنين.

ويعد هذا أكبر انخفاض منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في أوائل 2021، فيما بلغ قيمة الإنفاق المالي أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.

ويعكس هذا الانخفاض تغير السياسات الحكومية ويبرز تراجع الدعم المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تراجعا في الأداء في مختلف القطاعات الشهر الماضي.

سجل الاستثمار، الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الحكومي، تراجعا غير مسبوق في أكتوبر، مما فاقم الضغوط الناتجة عن ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب الخارجي.

كما يشير انكماش الإنفاق الحكومي أيضا إلى أن حزم التحفيز الجديدة التي تم تطبيقها منذ أواخر سبتمبر، ستستغرق على الأرجح وقتا قبل أن تمتد آثارها تدريجيا إلى الاقتصاد.