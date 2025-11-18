وذكرت طيران الخليج أن توقيع الاتفاقية النهائية لشراء ما بين 12 و15 طائرة دريملاينر خلال معرض دبي للطيران يأتي استكمالا لإعلان صدر في يوليو يفيد بأن الشركة ستشتري 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض آنذاك بأن قيمة صفقة طيران الخليج تُقدر بنحو سبعة مليارات دولار، وهي جزء من تعهد أوسع نطاقا من البحرين باستثمار 17 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقالت طيران الخليج في بيان "ستمكّن طائرات 787 الإضافية طيران الخليج من تعزيز عروضها المتميزة للرحلات الطويلة، وترسيخ مكانتها في سوق إقليمية تشهد منافسة متزايدة".