وذكرت المؤسسة في بيان أن التمويل مقسم إلى شريحتين رئيسيتين، قرض تقليدي بقيمة 825 مليون دينار، وتمويل إسلامي بقيمة 675 مليون دينار.

وأضافت "يعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي".

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية على استراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035. وبلغ إنتاج النفط الكويتي 2.55 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن أوبك لشهر نوفمبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح في البيان أن القرض سيساهم في تمويل هذه الاستراتيجية، وهو جزء من جهود المؤسسة لتنويع مصادر تمويلها.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الكويت الوطني شريحة إبتدائية 330 مليون دينار للمؤسسة مع خيار إضافة 165 مليون دينار أخرى مما يجعله أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية والتي تشمل أيضا تمويلات من البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان والبنك التجاري الكويتي وبنك الخليج.

وبالنسبة لشريحة التمويل الإسلامي، بلغت مساهمة بيت التمويل الكويتي 405 ملايين دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 270 مليون دينار وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 135 مليون دينار، ليكون بذلك أكبر الممولين في هذه الشريحة والتي تشمل أيضا بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك وربة.

وتسعى مؤسسة البترول الكويتية أيضا إلى جمع التمويل عن طريق تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط التابعة لها، على غرار ما قامت به عدة شركات في منطقة الخليج وجمعت من خلالها مليارات الدولارات.