وتعاون مركز طيران الإمارات الهندسي مع شركائه، "إيرباص" و"سافران" و"ريكارو" و"باناسونيك" و"ستارلينك" و"UUDS"، لتقديم أحدث تصاميم المقاعد وصالون جوي جديد على متن 60 من طائراتها "إيرباص A380"، بالتزامن مع اعتماد نظام الترفيه الجوي المتقدم "أستروفا من باناسونيك"، لتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للركاب على متن 111 طائرة من المقرر تحديثها خلال المرحلة المقبلة من البرنامج.

ولعبت طيران الإمارات دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار في المنتجات بالتعاون مع شركائها العالميين، من خلال العمل المستمر مع مصنّعي الطائرات والمورّدين للارتقاء بمستويات الراحة والخصوصية وتجربة السفر الشاملة على متن الطائرة.

من جانبه، أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات قائلا: إن برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطول طائراتها تجسد رؤيتها الطموحة في الارتقاء المستمر بمعايير الخدمة والراحة عبر جميع عملياتها، مضيفا أن الناقلة تعيد من خلال شراكاتها الإستراتيجية مع أبرز المصنعين العالميين، تعريف مفهوم تجربة السفر على نطاق واسع، لتوفّر لعملائها تجربة متسقة تجمع بين الابتكار والتصميم الرفيع والتقنيات المتقدمة.

كما أوضح أن هذا البرنامج يمقل امتداداً لاستثمار طيران الإمارات المتواصل في تطوير تجربة السفر الجوي المستقبلية، وضمان جاهزية أسطولها لتلبية تطلعات المسافرين حول العالم.

واختارت طيران الإمارات نظام "أستروفا من باناسونيك أفيونيكس" لتحديث منتجات الترفيه على متن الطائرة على طائرات "إيرباص A380" و"بوينغ 777" بنظام ترفيه جوي متقدم، في حين عززت تجربة السفر بإطلاق خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" على مستوى الأسطول، ليتم تركيبها بالتوازي مع برنامج التحديث على الطائرات من الطرازين المذكورين.

ويعكس برنامج التحديث التزام طيران الإمارات المستمر بالاستثمار في منتجاتها وخدماتها.

وكانت الناقلة قد أعلنت عن البرنامج لأول مرة في عام 2021 لتحديث 120 طائرة، ثم وسّعته في مايو 2024 ليشمل 191 طائرة، قبل أن ترفع العدد لاحقاً إلى 219 طائرة في العام نفسه؛ حيث أنجزت تحديث 76 طائرة.

ويستغرق تحديث كل طائرة إيرباص A380 نحو 22 يوماً، وكل طائرة بوينغ 777 نحو 18 يوماً، فيما يُحافظ البرنامج على وتيرة ثابتة بتحديث طائرتين كل شهر.