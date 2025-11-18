وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على أساس شهري، بعد نموه بمعدل 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني.

وهذا الانكماش هو الأول بالنسبة لسويسرا منذ 2023.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن التدهور الحاد في قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية، أدى إلى انكماش قطاع الصناعة ككل.

في الوقت نفسه سجل قطاع الخدمات السويسري نموا بأقل من المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي.