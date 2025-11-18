طيران الإمارات

افتتحت "طيران الإمارات" اليوم الأول بطلب شراء 65 طائرة إضافية من طراز "بوينغ 777X" المزودة بمحركات GE 9X بقيمة 38 مليار دولار (حوالي 140 مليار درهم). وبذلك يرتفع إجمالي طلبياتها مع "بوينغ" إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787.

كما ارتفع إجمالي طلبياتها من محركات GE9X مع شركة "جي إي أيروسبيس" إلى 540 محركًا، منها 130 محركًا إضافيًا تم طلبها اليوم. وتتيح الاتفاقية الأخيرة مع بوينغ دفع دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

فلاي دبي

وقّعت "فلاي دبي" و"جنرال إلكتريك للطيران" اتفاقية لشراء 60 محركًا من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول لها من الطائرات عريضة البدن، المكوّن من 30 طائرة بوينغ 787-9.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية فلاي دبي للنمو والتوسع المستمر، وزيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية لتلبية الطلب المتزايد من مسافريها.

طلبيات شركات دولية أخرى

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن طلب شراء 11 طائرة إضافية من طراز "بوينغ 737 ماكس" بقيمة تقديرية 4.6 مليارات درهم.

كشفت "هيلفيتيك للطيران" عن طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز "إمبراير E195-E2"، وخمسة خيارات شراء بقيمة إجمالية 660 مليون درهم.

وقّع "طيران كوت ديفوار" طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات إمبراير E175 بقيمة تقديرية 690 مليون درهم ضمن خطة تحديث أسطولها وتوسعه الإقليمي.

طلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات بوينغ 737-ماكس بقيمة تقديرية 3.9 مليارات درهم.

وشهد معرض دبي للطيران خلال دوراته الأخيرة نشاطاً استثنائياً في إبرام الصفقات، ما عزز مكانته بوصفه إحدى أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطيران المدني والدفاعي.

وشملت الدورات السابقة طلبيات كبيرة لطائرات بوينغ وإيرباص من شركات مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب اتفاقيات صيانة ودعم لوجستي، كما أبرم مجلس التوازن في الإمارات صفقات دفاعية بمليارات الدراهم، شملت عقود تسليح وصيانة وتطوير أنظمة جوية متقدمة.

تعكس هذه الصفقات قوة سوق الطيران في المنطقة، ودور الإمارات مركزاً عالمياً للطيران وصناعات الفضاء، إضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها الدولية.

صفقات وزارة الدفاع الإماراتية

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" عن إبرام ثماني صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية 3.77 مليارات درهم، شملت صفقات محلية ودولية، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره ماجد الجابري، وعبدالله السعيدي، ومانع المنصوري.

وأكد المتحدثون أن مديرية التخطيط والمشتريات تلعب دورًا أساسيًا في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي وحتى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات بروح الشفافية والكفاءة.

تفاصيل الصفقات المحلية:

شركة جال لخدمات الملاحة الجوية: 1.294 مليار درهم

شركة جال إيروسبيس لوجيستكس: 600 مليون درهم

شركة إنترناشونال جولدن جروب: 415 مليون درهم (خدمات الإسناد الفني) + 299 مليون درهم (مظلات إسقاط جوي)

شركة ماكسمس للطيران: 293 مليون درهم لاستئجار الطائرات

وكالة أبوظبي البحرية: 137 مليون درهم لاستئجار الطائرات

الصفقات الدولية:

شركة إيرباص هليكوبترز الفرنسية: 512 مليون درهم لخدمات H Care لطائرات الهليكوبتر

شركة إمبراير البرازيلية: 212 مليون درهم لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600

أكد مجلس التوازن أن هذه الصفقات تعزز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، وتدعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة، وتساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا إقليميًا ودوليًا للصناعات الدفاعية.

وأشار المتحدثون إلى أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية لدعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الطيران والدفاع، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة 2025 الأضخم والأكثر تركيزًا على المستقبل.