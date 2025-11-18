من المعروف أن عملية تعدين العملات الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتطلق كمية هائلة من الحرارة كمنتج ثانوي مهدر. الآن، يسعى رواد أعمال ومبتكرون لتحويل هذا الهدر إلى منفعة، عبر دمج أجهزة التعدين مع أنظمة التدفئة المنزلية.

ويرى مؤيدو هذا المفهوم أنه يمكن للمستخدم أن يحصل على دخل من تعدين البتكوين يغطي أو يعوض تكلفة الكهرباء المستهلكة للتدفئة. فبدلاً من دفع فاتورة كهرباء مقابل الدفء فقط، يدفع القارئ مقابل الدفء وكسب عملة رقمية في آن واحد. لكن السؤال يبقى معلقاً: هل هذا التحول ثورة في اقتصاديات الطاقة المنزلية، أم مجرد حيلة تقنية واقتصادية غير قابلة للتطبيق على النطاق الواسع؟

هل يُمثّل تعدين البتكوين حقاً حلاً مُستداماً لمشكلة التدفئة وارتفاع فواتير الكهرباء؟ وهل يمكن لعملية التعدين أن تتحول من عبء كهربائي مزعج إلى مصدر دخل يوفر الدفء؟ والأهم، هل تدفئة المنازل بالعملات المشفرة هي فرصة اقتصادية حقيقية ستغير قواعد اللعبة، أم مجرد أمل زائف يروّجه المتحمسون للتكنولوجيا؟

وتظهر في الولايات المتحدة محاولات لاستخدام الحرارة الهائلة الناتجة عن صناعة البتكوين لتدفئة المنازل في الشتاء، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، حيث أوضح التقرير أن تشغيل أجهزة تعدين العملات الرقمية يستهلك الكثير من الطاقة، وينتج كميات ضخمة من الحرارة عادةً ما تضيع في الهواء.

ووفقاً لشركة K33 للوساطة الرقمية، فإن الحرارة التي تولدها صناعة البتكوين سنوياً تكفي لتدفئة بلد كامل مثل فنلندا. هذا الهدر في الطاقة يشجع المبتكرين على إيجاد طرق لاستخدام هذه الحرارة في تدفئة البيوت والمكاتب، خاصة في المناطق الباردة.

ولفت التقرير إلى أن هناك أجهزة بدأت تظهر تجمع بين وظيفتين، مثل مدفأة كهربائية تُستخدم أيضاً كجهاز لتعدين البتكوين. وفي هذا الإطار، أشارت جيل فورد، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitford Digita، وهي شركة تعدين بيتكوين مستدامة مقرها دالاس، إلى أنها شاهدت أجهزة تعدين مُركبة في أماكن هادئة بالمنزل، حيث يتم تحويل حرارتها إلى نظام التدفئة الداخلي لتخفيف تكاليف التدفئة.

وشددت فورد على أن الهدف ليس بالضرورة خفض فاتورة الكهرباء بشكل مباشر، بل أن الدخل القادم من تعدين البتكوين يعوض تلك التكاليف. بمعنى آخر، يكون التدفئة بنفس السعر، لكن مع الحصول على عملة بيتكوين كـ"مكافأة".

متى يكون استخدام الحرارة أكثر منطقية؟

كما أشار التقرير إلى أن هذه الفكرة تكون أفضل في الأماكن الأكبر. وذكر أندرو سوبكو، مؤسس شركة Argentum AI، أن تحويل حرارة الأجهزة الإلكترونية لتدفئة المنازل فكرة ذكية. لكنه أوضح أنها تحقق نجاحاً أكبر في المباني الكبيرة والمناطق شديدة البرودة، مثل مراكز البيانات الضخمة، حيث تصبح استعادة هذه الحرارة مفيدة على نطاق صناعي كبير.

وأفاد سوبكو بأن الحل يكمن في نقل أجهزة التعدين نفسها إلى الأماكن التي تحتاج إلى التدفئة، بدلاً من محاولة نقل الحرارة فيزيائياً، مثل توجيه حرارة الأجهزة نحو أنظمة تدفئة المباني أو حتى البيوت الزجاجية (الدفيئات الزراعية).

وعلى الجانب الآخر، يقدم تقرير الشبكة الأميركية وجهة نظر الخبراء المتشككين. فقد أكد ديريك موهر، الأستاذ بجامعة روتشستر، أن مستقبل تدفئة المنازل ليس في البتكوين. وبيّن موهر أن التعدين أصبح اليوم صناعة متطورة جداً، تعتمد على رقائق إلكترونية متخصصة وسريعة للغاية، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر المنزلية العادية ليس لديها أي فرصة تقريباً للمنافسة أو تحقيق ربح يذكر.

وتابع موهر قائلاً "إن أجهزة تدفئة البتكوين المتاحة ما هي إلا (مدافئ عادية تستخدم كهرباء المنزل)، وأن الفكرة ككل ما هي إلا (أمل زائف) يستغل حماس الناس للربح من العملات المشفرة.

ولفتت نيكي موريس، المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة في جامعة تكساس المسيحية، إلى أهمية دراسة هذه الفكرة باعتبارها تفتح مصدراً جديداً للدخل من استهلاك الطاقة. وأشارت إلى إمكانية تطبيق الفكرة في مجمعات سكنية كبيرة لتوليد العملة الرقمية والحرارة معاً، وهو ما يدعم أنظمة التدفئة الموجودة.

فكرة غريبة وجذابة

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية يرى الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن تعدين البتكوين كمصدر للتدفئة و(رغم غرابة الفكرة) يعتبر موضوعاً مثيراً وجذّاباً لكنه يحمل جوانب إيجابية وسلبية يجب التعامل معها بواقعية.

وقال: "عملياً فإن تعدين البتكوين ينتج كميات كبيرة من الحرارة كنتيجة جانبية لطاقة الحوسبة الهائلة المطلوبة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، بعض المستخدمين بدأوا منذ بداية الشتاء الحالي يستخدمون هذه الحرارة المعاد تدويرها لتدفئة منازلهم أو أعمالهم، مستفيدين من حرارة التعدين بدلاً من إهدارها في الهواء. هذا الاستخدام يمكن أن يقلل من تكاليف التدفئة جزئياً، لا عن طريق تقليل استهلاك الكهرباء، بل بتحويلها لما كان سيُهدر إلى تدفئة".

اختلاف الجدوى الاقتصادية حسب سعر الكهرباء وقدرة أجهزة التعدين

واعتبر أن فكرة تحول تعدين العملات المشفرة من عبء كهربائي إلى مصدر تدفئة، تبدو منطقية نظرياً، لأن التعدين يستنزف الكهرباء لتشغيل الحواسيب، التي بدورها تطلق حرارة، وهذه الحرارة يمكن استغلالها في التدفئة. فالبعض يرى أن إنتاج البتكوين يضيف عائداً مالياً يعادل أو يخصم تكلفة الكهرباء، وبالتالي فالتدفئة تصبح مجانية أو شبه مجانية حيث تُدفأ منزلك مقابل تعدين عملة رقمية. لكن الجدوى الاقتصادية تختلف بشكل كبير حسب أسعار الكهرباء المحلية وسرعة وقدرة أجهزة التعدين التي تمتلكها، بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال فيما إذا كانت تدفئة المنازل بالعملات المشفرة فرصة اقتصادية حقيقية أم أمل زائف؟ قال الدكتور عربش: "إن تعدين البتكوين يمكن أن يكون مصدراً مستداماً في البيئات الباردة حين يكون الدمج بين الإنتاج الرقمي والتدفئة محسناً من الناحية التقنية والتنظيمية. واقتصادياً، يعتمد نجاح المشروع على كفاءة الأجهزة، وأسعار الكهرباء، وحجم الاستهلاك، حيث أنه في بعض الأماكن قد يكون مجرد تحويل الطاقات المهدرة إلى تدفئة مفيد مالياً وبيئياً".

أما في البيوت الفردية، فأوضح أنه قد يكون التعدين أقل فعالية وربحية مقارنة بمزارع التعدين الكبيرة المتخصصة، لكنه قد يكون حلاً مبتكراً لدمج استراتيجيات توليد الدخل للطاقة مع التدفئة.

فرصة اقتصادية حقيقية

وأضاف: إن الفكرة شبيهة بتحويل التبديد الحراري إلى فائدة ملموسة بدلاً من هدرها، وتبقى قابلة للتوسع في نماذج أكبر مثل الأبنية السكنية المتعددة والوحدات التجارية. لذلك، يمكن اعتبار تدفئة المنازل بواسطة تعدين العملات المشفرة فرصة اقتصادية حقيقية في ظروف محددة ومع تنظيم جيد، لكنها ليست حلاً سحرياً أو شاملاً. هي فكرة متطورة لا تزال في مراحل التبني المبكر، وتحتاج لمزيد من الدراسات والتجارب لتحقق انتشاراً واسعاً وتحقق تأثيراً بيئيًا ومالياً فعلياً".

وأوضح الأكاديمي والمستشار الاقتصادي عربش أن هذه الرؤية مستندة إلى الواقع الحالي لتقنيات التعدين والتدفئة، مع توقع توسع وتطوير مستقبلية من خلال شركات مثل Softwarm وCanaan وغيرها من المبادرات التي تدمج بين التدفئة وتعدين البتكوين بشكل مستدام وعملي.

تحويل الحرارة المهدرة إلى قيمة اقتصادية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "مع دخول فصل الشتاء في أنحاء كثيرة من العالم، يزداد القلق من ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة. وبينما يعتمد معظم الناس على الوسائل التقليدية كالغاز الطبيعي والمدافئ الكهربائية، يظهر في الأفق حل غير تقليدي يربط بين عالم العملات المشفرة والحياة اليومية: استخدام الحرارة الناتجة عن تعدين البتكوين لتدفئة المنازل والمباني".

وأشار إلى أن الفكرة بسيطة في جوهرها: عمليات تعدين العملات المشفرة، وخصوصاً البتكوين، تتطلب قوة حاسوبية هائلة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتطلق معظم هذه الطاقة على شكل حرارة يتم التخلص منها عادةً في الهواء. لكن ماذا لو تم استغلال هذه الحرارة؟

الأرقام تكشف حجم الفرصة الكامنة. وفقاً لشركة الوساطة في الأصول الرقمية K33، يولّد قطاع تعدين البتكوين ما يقرب من 100 تيراواط/ساعة (TWh) من الحرارة سنوياً. لوضع هذا الرقم في سياقه، هذه الكمية من الطاقة الحرارية كافية لتدفئة دولة فنلندا بأكملها. هذا الهدر الهائل للطاقة يدفع رواد الأعمال للبحث عن طرق مبتكرة لإعادة توظيف هذه الحرارة، خاصة في الأشهر الباردة، بحسب تعبيره.

نماذج واقعية وتكاليف متفاوتة

وذكر الدكتور الشبشيري أن الفكرة بدأت تتحول إلى واقع ملموس. في بلدة تشاليس بولاية أيداهو الأمريكية، تقوم شركة Softwarm بتطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع. على سبيل المثال، صاحب مغسلة سيارات يُدعى TC Car, Truck and RV Wash كان ينفق 25 دولاراً يومياً لتدفئة مياه المغسلة وإذابة الثلوج. بعد تركيب أجهزة تعدين البتكوين، لم يقتصر الأمر على توفير التدفئة اللازمة، بل أصبحت الأجهزة “تنتج من البتكوين قيمة تفوق تكلفة تشغيلها”.

وفي حالة أخرى، تمكنت شركة خرسانة صناعية من تعويض فاتورة تدفئة شهرية بقيمة 1,000 دولار لتسخين خزان مياه بسعة 2,500 غالون، وذلك باستخدام حرارة تعدين البتكوين.

وأضاف: ": "على الرغم من التحديات، يتفق الخبراء على أن المفهوم لا يزال في مراحله الأولى ويستحق الدراسة. تقول نيكي موريس، المديرة التنفيذية لمعهد رالف لوي للطاقة في جامعة تكساس كريستيان، كيف يمكننا التقاط الحرارة الزائدة من العملية لتشغيل شيء آخر؟ يمكن أن يتراوح ذلك من تدفئة منزل إلى تسخين مياه، حتى في حمام سباحة. إن هذا النموذج يفتح الباب أمام ابتكارات الطاقة الموزعة، حيث يمكن لمجمع سكني، على سبيل المثال، أن يستخدم نظام تعدين لإنتاج عملة رقمية وطاقة حرارية قابلة للاستخدام في آن واحد".

وختم بأنه " قد لا يكون تعدين البتكوين هو الحل السحري لتدفئة كل منزل، لكنه يقدم لمحة مثيرة للاهتمام عن مستقبل قد تتقارب فيه أنظمة الطاقة الرقمية والمادية بشكل متزايد، محولةً ما كان يُعتبر هدراً إلى قيمة مضافة".