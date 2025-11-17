وتقدّم هذه الخدمة المجانية للمسافرين اتصالاً بالإنترنت بسرعة تضاهي جودة الإنترنت الأرضي على ارتفاعات التحليق، مما يعزز التزام الناقلة الراسخ بتوفير أفضل تجارب الاتصال على مستوى قطاع الطيران العالمي.

وستتيح خدمة ستارلينك لمسافري طيران الإمارات الاستمتاع ببث المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، على كلٍّ من شاشات المقاعد والأجهزة الشخصية في الوقت نفسه. ويمثل هذا التكامل التكنولوجي نقلة نوعية نحو تجربة متصلة بالكامل في جميع درجات السفر على طيران الإمارات.

وتعتزم طيران الإمارات تركيب تقنية ستارلينك على جميع طائرات أسطولها في الخدمة المكون من 232 طائرة خلال العامين المقبلين، وقد تم بالفعل تجهيز أول طائرة بالخدمة، والتي تحمل الترخيص A6-EPF من طراز بوينغ 777-300ER، والمعروضة حالياً في معرض دبي للطيران، حيث يمكن للزوار اختبار سرعة الاتصال أثناء تواجدها على الأرض.

وستنطلق أول رحلة تجارية لطيران الإمارات مزودة بخدمة ستارلينك بعد انتهاء المعرض مباشرة مع عودة الطائرة A6-EPF إلى الخدمة التشغيلية يوم 23 نوفمبر، إيذاناً ببدء التنفيذ الموسّع للخطة. وتستهدف طيران الإمارات تجهيز 14 طائرة شهرياً، على أن يبدأ تركيب الخدمة على أسطول الإيرباص A380 في فبراير 2026.

وستثبت الناقلة هوائيين على كل طائرة من طراز بوينغ 777، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران، ستثبت ثلاثة هوائيات على كل طائرة من طراز الإيرباص A380، لضمان أفضل تغطية وسعة اتصال عبر كل درجات السفر، وبما يثري تجربة العملاء. كما ستيح الخدمة البث التلفزيوني المباشر عبر ستارلينك بداية على الأجهزة الشخصية ثم على شاشات المقاعد اعتباراً من نهاية ديسمبر 2025.

وستكون خدمة واي فاي ستارلينك مجانية بالكامل لجميع العملاء في كل درجات السفر على الطائرات المجهزة بالخدمة، عبر دخول مباشر بنقرة واحدة دون الحاجة إلى أي مدفوعات أو عضوية في برنامج سكاي واردز.

وقال السير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات: "تشكل شراكتنا مع ستارلينك محطة استراتيجية فارقة في مسيرتنا نحو ترسيخ ريادتنا العالمية في تجربة السفر الجوي، وتجسيد التزامنا الراسخ للعملاء بالسفر بـ"تميّز دائم"، إذ نرتقي اليوم بمعايير الاتصال على متن الطائرة إلى مستوى غير مسبوق، من خلال أسرع شبكة "واي فاي" في العالم، لتصبح الإنتاجية السلسة، والتواصل الفوري مع الأهل والأصدقاء، والارتباط الدائم بالعالم الرقمي جزءاً أساسياً من تجربة السفر مع طيران الإمارات. فهذه الخطوة ليست سوى فصل جديد في رحلة التحوّل الشامل التي نقودها عبر أسطولنا".

وأضاف: "يأتي تركيب تقنيات ستارلينك بالتوازي مع تنفيذ أضخم برنامج لتحديث المقصورات في تاريخ صناعة الطيران، والذي يشمل إطلاق مقصورات الدرجة السياحية الممتازة الجديدة كلياً، وتطوير درجة الأعمال، وتجديد الدرجة الأولى، إلى جانب توسعة أنظمة الترفيه وتقديم خدمات اتصال تُعدّ الأفضل في العالم. هذه التحولات المتكاملة تؤكد تصميمنا على إعادة تعريف تجربة الطيران، وترسيخ مكانة طيران الإمارات معياراً عالمياً للابتكار والجودة والتميّز".

وأكمل: "فلسفتنا في طيران الإمارات بسيطة في مضمونها لكنها عميقة في أثرها، وهي الثبات على تقديم الأفضل دون استثناء. ففي حين تتباين منتجات بعض الشركات عبر أساطيلها المختلفة، نلتزم نحن بتوحيد معايير التميّز ونحرص على أن يحظى جميع عملائنا بأفضل منتجات طيران الإمارات وخدماتها على جميع الرحلات والطائرات، ولهذا نستثمر في برنامج التحديث الشامل لأسطولنا، لأننا نؤمن أن الحفاظ على الريادة لا يأتي إلا بالتحديث المستمر".

واختتم: "إن الاتصال المتطور، والمقصورات الفاخرة، وأنظمة الترفيه المتنوعة، والخدمة الراقية التي يقدمها أفراد أطقمنا، تمثل جميعها ركائز التزامنا بتعزيز تجربة السفر ورفع معاييرها عالمياً، وترسيخ مكانة طيران الإمارات كرمزٍ للتميّز والإلهام في عالم الطيران".

وقال تشاد غيبس، نائب رئيس شركة "سبيس إكس" لعمليات ستارلينك: "مع توفر خدمة ستارلينك على متن رحلات طيران الإمارات، سيتمكن المسافرون من البث وممارسة الألعاب وإجراء مكالمات الفيديو بسلاسة، تماماً كما لو كانوا على الأرض. ونتطلع لإحداث تحول حقيقي في تجربة السفر على متن طيران الإمارات، ودعم عملية التركيب السريعة لخدمة ستارلينك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى مستويات جودة الخدمة".

وتُعدّ خدمة ستارلينك فصلاً جديداً في مسيرة طيران الإمارات للارتقاء الدائم بتجربة عملائها على متن الطائرة، إلى جانب نظام الترفيه الجوي الأوسع في العالم الذي يضم أكثر من 6500 قناة محتوى حسب الطلب، وتجارب مميزة مثل الصالون الجوي ومرافق السبا في الدرجة الأولى على متن طائرة A380 الشهيرة.

كما يعكس هذا التكامل الاستراتيجي حجم برنامج التحديث الطموح لأسطول طيران الإمارات، الذي يشمل نحو 220 طائرة، حيث أكمل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي حتى الآن تحديث 76 طائرة بالكامل وتزويدها بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة التي تشهد إقبالاً متزايداً، وإعادة تصميم درجة الأعمال بما يمنح مزيداً من الخصوصية والراحة، وتجديد أجنحة الدرجة الأولى بأسلوب أكثر فخامة وتميّزاً، إلى جانب تحسينات نوعية متكاملة في جميع درجات المقصورة.