ولطالما اعتمدت طيران الإمارات على طائرة بوينغ 777 كطائرة رئيسية في أسطولها لتوسيع شبكتها العالمية، وهي من أوائل العملاء الذين سجلوا لشراء طائرة 777X، حيث كانت قد قدمت طلبين سابقين بمجموع 205 طائرات.

ومع طلب الشراء الجديد، يرتفع إجمالي طلبات طيران الإمارات من طرازات 777X – بما يشمل طرازات 777-9 و777-8 – إلى 270 طائرة، مما يعزز مكانتها كأكبر عميل لطائرات 777X في العالم.

وبهذا الصدد، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات و المجموعة: "تُعدّ طيران الإمارات حالياً أكبر مُشغّل لطائرات بوينغ 777 في العالم، ونواصل اليوم تعزيز التزامنا بالبرنامج من خلال طلب 65 طائرة إضافية من طراز بوينغ 777-9. ويعكس هذا الالتزام طويل الأمد عمق شراكتنا مع بوينغ وقطاع الطيران في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لقد تم إدراج كل طائرة ضمن طلباتنا بعناية في خطة نمو طيران الإمارات، والتي تتماشى مع خطط النمو في دبي".

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته طائرة 777، ستكون 777-9 أكبر طائرة نفاثة ثنائية المحرك في العالم، وسترسي معايير جديدة في الكفاءة وتجربة المسافرين. وستقلل طائرة 777-9 استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالطائرات التي ستحلّ محلها؛ كما سيحظى الركاب بتجربة سفر أكثر راحة بفضل المقصورة الأوسع والأكثر رحابة، ومستويات رطوبة أفضل، ورحلة أكثر سلاسة، وإضاءة طبيعية أفضل.

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية: "نعتزّ بأن تجدد طيران الإمارات ثقتها بطائرة بوينغ 777X لتكون ركيزة في خططها المستقبلية، فيما تمضي قدماً في تحديث أسطولها العالمي وتوسيع شبكتها الدولية المرموقة. وعلى مدى أربعة عقود، كانت بوينغ شريكاً وثيقاً لمسيرة طيران الإمارات، التي رسخت حضورها كواحدة من أبرز شركات الطيران على مستوى العالم، وكمثال يُحتذى في التميّز والابتكار. ونتطلع اليوم إلى تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، وأن تواصل طيران الإمارات التحليق بطائرات بوينغ لسنوات طويلة قادمة".

وقد اختارت العديد من شركات الطيران الكبرى حول العالم طائرة 777X لما تتميز به من تصميم متين وقدرات عالية تتيح لها تشغيل الرحلات طويلة المدى وذات السعة الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تعبر بيئات تشغيلية قاسية.

وبحسب تقديرات بوينغ للسوق التجارية لعام 2025، من المتوقع استمرار الزخم القوي للطلب على الطائرات عريضة البدن في الشرق الأوسط، حيث يُرجَّح أن تحتاج المنطقة إلى ما يقارب 3,000 طائرة جديدة من هذا النوع خلال العقدين القادمين.