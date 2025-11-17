وشهد إجمالي الإيرادات نمواً بارزاً بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بلغ 21.7 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن، حيث حققت إيرادات المسافرين نمواً بنسبة 20 بالمئة لتبلغ 18.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، انعكاساً لزيادة السعة التشغيلية وتوسّع شبكة الوجهات، بينما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 3.2 مليار درهم (875 مليون دولار)، مدفوعةً بتحسّن السعة التشغيلية ونمو حجم الشحن المنقول بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مع تحسن هامش الأرباح بنسبة 20 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي)، كما واصلت الشركة توليد تدفقات نقدية قوية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي نحو 6 مليارات درهم (أكثر من 1.5 مليار دولار)، بزيادة تجاوزت 40 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت الاتحاد للطيران 16.1 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى عدد مسافرين في تاريخ الشركة، محققةً نموًا بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي جاء مدعومًا بارتفاع السعة التشغيلية بنسبة 17 بالمئة وتحسّن عامل حمولة المسافرين إلى 88 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي).

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن أداء الاتحاد هذا العام يشكل معياراً جديداً في قطاع الطيران، حيث تجاوزت معدلات نمو السوق وأسهمت بما يقارب نصف إجمالي نمو حركة المسافرين في دولة الإمارات، ويؤكد هذا الأداء نجاح استراتيجيتها، وقوة فرق عملها، وجاذبية أبوظبي كوجهة عالمية المستوى.

وبلغ عدد الطائرات في الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 19 طائرة على أساس سنوي، في واحدة من أكثر فترات التسليم نشاطاً في تاريخ الشركة.

وخلال الربع الثالث من العام، انضمت تسع طائرات جديدة إلى الأسطول، شملت أول طائرة من طراز إيرباص A321LR في يوليو، تلتها طائرتان إضافيتان من الطراز نفسه، وثلاث طائرات بوينغ 787، وطائرتان من طراز إيرباص A350، وطائرة من طراز A320، ما أسهم في رفع السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر بنسبة تجاوزت 20 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام.

وفي مطلع يوليو، حققت الشركة إنجازاً تاريخياً بنقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وفي الأول من أغسطس 2025، دخل أسطول طائرات إيرباص A321LR الجديد الخدمة مع الرحلة الافتتاحية إلى بوكيت.

وتشغّل الشركة نحو 300 رحلة ركاب يومياً فيما تشمل الشبكة أكثر من 100 وجهة، تم تشغيل 91 منها حتى 30 سبتمبر. وخلال الربع الثالث من العام الجاري دشّنت الاتحاد رحلاتها الافتتاحية إلى أتلانتا والعلمين، كما أعلنت عن وجهات جديدة تشمل صلالة وكازان وكراكوف، مما يعزز حضورها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى.

وفي أوروبا وحدها، أضافت الاتحاد أكثر من 500 ألف مقعد خلال عام 2025، مما يؤكد دورها في دعم نمو السياحة إلى أبوظبي.

وبذلك، تكون الاتحاد للطيران قد أطلقت أو أعلنت عن 31 وجهة جديدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تأكيداً لالتزامها بجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن ارتباطاً واتصالاً في العالم.

واستقطبت الشركة أكثر من 2600 موظف جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينهم أكثر من 200 طيار ونحو 1,500 من أفراد طاقم الضيافة الجوية، كما تمت ترقية أكثر من 1,500 موظف خلال الفترة نفسها.