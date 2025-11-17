وجاء إعلان مجموعة صناعة السيارات بعد أن توصلت سول لاتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.

وذكرت المجموعة أن الاستثمار الجديد يقارن باستثمارات هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا البالغة 89.1 تريليون وون في الفترة من 2021 إلى 2025.

والتقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مع رئيس مجلس إدارة المجموعة إوي سون تشونغ وغيره من قادة الأعمال، الأحد، بعد يومين من نشر تفاصيل الاتفاق التجاري الذي يتضمن وعدا من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأميركية.

وقال تشونغ بعد الاجتماع "ندرك جيدا المخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتقلص الإنتاج المحلي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 بالمئة".

وتابع "سنعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات من المصانع المحلية وزيادة صادرات السيارات لأكثر من الضعف من خلال مصانع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2030"، مضيفا أن المجموعة ستقدم أيضا الدعم لصانعي قطع غيار السيارات الذين تضرروا من رسوم الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المجموعة إنه سيجري توجيه 50.5 تريليون وون (35 مليار دولار) من استثمارات هيونداي المحلية لقطاع الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية الأخرى وستضخ 48.4 تريليون وون في قطاع البحث والتطوير وستوجه 36.2 تريليون وون لتحسين مرافق الإنتاج وبناء ناطحة سحاب.