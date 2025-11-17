اليوم، يبرز جيل الألفية والجيل "زد"، "المتمرد على التقاليد"، ليعيد تعريف مفاهيم الإرث والنمو. بالنسبة لهؤلاء الورثة، لم تعد مهمة إدارة الثروة تقتصر على الحفاظ عليها، بل أصبحت مسعى نشطاً لخلق عوائد استثنائية، وذلك بالتحول من "راحة الشركات المدرجة" إلى "ديناميكية الرهانات عالية المخاطر".

وتتجسد هذه النقلة في قصص نجاح لافتة، حيث يكفي استثمار ناجح واحد في شركة ناشئة لتحقيق عوائد تتجاوز عقوداً من الاستثمار التقليدي.

لقد دفعت هذه الرغبة في "صنع" الثروة، وتجاوز نمو الأعمال التقليدية، ورثة العائلات إلى تخصيص حصص غير مسبوقة من محافظهم الاستثمارية لقطاعات التكنولوجيا والابتكار. فهل يمثل هذا التحول مجرد اتجاه (موضة) عابرة لدى الجيل "زد"، أم أنه يعكس اقتناعاً عميقاً بأن الشركات الناشئة هي بالفعل المصدر الجديد للعمالقة المليارية في الهند؟ وكيف يمكن لهذا التخلي عن الأعمال التقليدية لصالح ريادة الأعمال الحديثة أن يُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد بالكامل؟

الجيل الجديد يكسر قيود التقاليد

وأفاد تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الأجيال الشابة من ورثة العائلات الثرية في الهند، وتحديداً جيل الألفية والجيل "زد"، تتخلى عن تفضيلها التاريخي لـ "راحة الشركات المدرجة" لتُعيد تحديد مفاهيم ثروتها. وبدلاً من الاستثمارات التقليدية الآمنة، يُشير التقرير إلى أن رهان هؤلاء الورثة بات يتركز على الأصول غير المدرجة والشركات الناشئة. وتُظهر الحكايات أن هذا التحول قاده مستثمرون شباب، مثل راجات ميهتا، الذي بدأ مسيرته الاستثمارية رغم إفلاس أولى شركاته، ليكتشف لاحقاً أن استثماراته في الشركات الناشئة قد تضخمت إلى أكثر من مليار دولار، مؤكداً فكرة أن التعلم من المخاطرة هو جزء من عملية خلق الثروة الجديدة.

انتقال تاريخي للثروة

وأوضح التقرير أن هذا الاندفاع نحو الشركات الناشئة يتزامن مع تحول مالي ضخم في البلاد، حيث تقف الهند على أعتاب انتقال غير مسبوق للثروة بين الأجيال، يُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي خلال العقد المقبل، وذلك بحسب تقرير صادر عن جوليوس باير وإرنست ويونغ في يونيو من هذا العام. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد مكاتب إدارة الثروات العائلية في الهند بأكثر من 500 بالمئة بين عامي 2018 و2024، ليصل إلى ما يزيد على 300 مكتب.

وأشار التقرير إلى أن العدد الحقيقي لهذه المكاتب قد يكون أعلى بخمسة إلى عشرة أضعاف، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع في عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة الذين تتجاوز أصول عائلاتهم 30 مليون دولار.

من الذهب إلى التكنولوجيا: العوائد الاستثنائية هي الهدف

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الجيل القادم من هذه العائلات عادةً ما يكون متعلماً تعليماً جيدًا ويتردد في الانخراط في الأعمال العائلية التقليدية، التي لا يزال جزء كبير منها يحتفظ بالثروة في أصول مادية مثل الأراضي والذهب.

وأشار خبراء إلى أن الجيل الجديد لا يُركز فقط على الحفاظ على الثروة، بل يسعى بنشاط لخلق عوائد استثنائية من خلال استثمارات عالية المخاطر. لافتين إلى أن بعض الورثة يرغبون الآن في تخصيص 20 بالمئة أو أكثر من محافظهم للشركات الناشئة، حتى وإن كان آباؤهم لم يستثمروا قط خارج نطاق الملاذات الآمنة كالعقارات والودائع المصرفية.

صناديق رأس المال المغامر تستفيد من التحول

ونوه التقرير بأن شركات رأس المال المغامر تستفيد بشكل مباشر من هذا التحول. كمثال، أوضح "مورالي كريشنا جونتورو"، الشريك في شركة إنفليسور فينتشرز، أن ما يقرب من نصف رأس مال صندوقهم الثاني جاء من مكاتب عائلية هندية. وذكر جونتورو أن هذه المكاتب استيقظت على فوائد الاستثمار في هذا القطاع بعد عام 2021، الذي شهد تحول 45 شركة ناشئة هندية إلى شركات "يونيكورن" (تتجاوز قيمتها مليار دولار).

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الاستثمار في الشركات الناشئة يُنظر إليه كخط عمل جديد، خاصة وأن عوائدها المحتملة تفوق بكثير العوائد السنوية التقليدية (15بالمئة)، حيث يمكن لشركة واحدة من أصل عشرة أن تنجح وتصل إلى رسملة سوقية ضخمة في غضون أشهر، كما حدث مع شركة زوماتو (Zomato).

الطفرة التكنولوجية ساهمت في بروز جيل جديد من أبناء العائلات الثرية

وقال الاقتصادي طلال جاسم في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: "إن التحولات الكبرى في عالم الاستثمار تأتي مدفوعة بالنمو الاقتصادي الذي تقوده التكنولوجيا والتعليم"، حيث أن الهند تحولت تدريجياً من مصدر للعمالة العادية إلى مصدر رئيسي للعمالة التقنية المحترفة.

وأكد جاسم أن هذه الطفرة التكنولوجية ساهمت في بروز جيل جديد من أبناء العائلات الثرية يسعى لبناء وادي السيليكون الهندي.

واعتبر أن هذه الشركات الناشئة أصبحت "موضة الجيل "زد" لإدارة مليارات الدولارات الهندية والغربية داخل البلاد"، في مشهد يعكس نضوج الاقتصاد الهندي وتحوله من الهامش إلى مركز الابتكار العالمي.

وأضاف الاقتصادي جاسم: "إن الهند، بدفع من كفاءات هذا الجيل الجديد، باتت مرشحة لتكون أحد أقطاب الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة"، وأشار إلى أن هذا الزخم تزايد بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الغرب والصين، ما دفع شركات أوروبية وغربية كبرى إلى الاستثمار في الهند وإنشاء مصانع وفروع جديدة، باعتبارها بديلاً استراتيجياً.

وشدد على أن تلك الشركات أبدت رضاها عن التجربة الهندية بفضل المستوى التقني المتقدم وسهولة التواصل وانتشار اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن كل هذه العوامل أسهمت في خلق بيئة مثالية لنشوء موجة جديدة من الشركات الناشئة وتزايد جيل من رواد الأعمال.

تحول جوهري يتجاوز الموضة

بدوره، قال إيهاب الزلاقي خبير تكنولوجيا المعلومات في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن اهتمام الجيل الجديد من أصحاب الثروات العائلية بتنويع الاستثمارات في مجالات الشركات الناشئة، والفنتك، والابتكارات الجديدة، يزداد بشكل ملحوظ في العديد من الأماكن حول العالم".

وأوضح الزلاقي أن الأمر يتجاوز مجرد "الموضة" أو مسايرة الاتجاهات الحديثة إلى تحوّل أعمق في طريقة إدارة الثروة؛ ففي حين أن الاستثمارات في الذهب والعقارات ما تزال قائمة، فإن وزن التوجّه نحو التكنولوجيا ورأس المال المغامر يزداد بقوة وبصورة ملحوظة.

وذكر الزلاقي أن هذا التحول يُعد ظاهرة عالمية واضحة يقودها جيل الألفية وجيل "زد" من ورثة الثروات، لافتاً إلى أن تأثير هذا الجيل يظهر بوضوح في أسواق مثل منطقة الخليج العربي، حيث أصبحت نحو 58 بالمئة من المجموعات العائلية نشطة في مجال رأس المال المغامر، كما أن نصفها تقريباً يدخل في الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تسعى إلى الاستثمار في أصول غير تقليدية ذات نمو أعلى في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتتوافق مع الاتجاهات الحديثة مثل الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وشدد على أن هذا الجيل يحرص بالأساس على الحصول على أدوار فعلية في اتخاذ القرار، ولا يكتفي بانتظار أرباح المحافظ المالية المبنية على الأصول القديمة.