وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ‎ 5بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليون درهم، مع نمو هامش الأرباح إلى 52.2 بالمئة‎، ما يعكس الاستفادة من وفورات الحجم والانضباط التشغيلي المستمر.

وبلغ صافي الأرباح 420 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد"، إن الشركة تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها المساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجالي كفاءة الطاقة والاستدامة، وتُجسّد نتائج الشركة لهذا العام قوة الأسس التي تعتمد عليها والانضباط الذي تنفّذ من خلاله إستراتيجيتها للنموّ.

وأضاف أنه مع إنجاز صفقة الاستحواذ على "بال كولينج" واتفاقية امتياز مشروع "نخلة جبل علي"، تدخل "تبريد" مرحلة جديدة من النموّ والاستقرار مع تعزيز وضوح رؤيتها للعوائد في المستقبل.

من جانبه، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، إن عام 2025 لعب دوراً محورياً في إرساء أساسات العقد المقبل من الزمن بالنسبة لشركة ’تبريد‘، حيث ركزت على الاستثمار في زيادة القدرة وتطوير التكنولوجيا وكفاءة التنفيذ، لتواصل مسيرة نموّها بثبات واستدامة.