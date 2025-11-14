وعلاوة على كونه أكبر ربح سنوي تحققه شركة سيمنس منذ إدراج قسم الطاقة السابق في سوق الأسهم عام 2020، فيعد هذا أيضا أول ربح يجري تحقيقه دون الحاجة إلى تأثيرات خاصة إيجابية كبيرة، على عكس العام السابق.

وأعلنت شركة سيمنس للطاقة عن ربح قدره 1.3 مليار يورو في ذلك الوقت.

كما ارتفع معدل استلام الطلبات بشكل كبير في العام المالي، الذي يمتد من أكتوبر إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 19 بالمئة لتصل إلى 59 مليار يورو.

ونمت الإيرادات بشكل أبطأ قليلا، بزيادة قدرها 15 بالمئة لتصل إلى 39 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تتحسن الأرقام بشكل ملحوظ مرة أخرى في العام المقبل، حيث من المتوقع أن تنمو الأرباح لتصل إلى ما بين 3 مليارات يورو و4 مليارات يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف سيمنس إنرجي إلى النمو بشكل أسرع على المدى المتوسط وكسب المزيد من المال مما كان متوقعا في السابق.

وينعكس التطور الإيجابي أيضاً في عدد الموظفين حيث زاد عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم من حوالي 900 ألف إلى 103 آلاف ، وفي ألمانيا من 26 ألفا إلى 27 ألفا.