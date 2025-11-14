وارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 25.1 بالمئة، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 40.3 بالمئة لتبلغ 377.4 مليون درهم.

فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.1 بالمئة ليصل إلى 320 مليون درهم، مدفوعًا بالنمو العضوي القوي والمساهمة الكاملة لفترة تسعة أشهر من شركة "إيه آي كيو" التابعة لبريسايت.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2025، سجلت بريسايت إيرادات قدرها 652.9 مليون درهم، بزيادة 15.3 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 14.4 بالمئة لتبلغ 131.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 110.3 ملايين درهم، بنمو نسبته 1.1 بالمئة بعد تطبيق معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات البالغ 15 بالمئة واستيعاب زيادة قدرها 6 نقاط مئوية.

وشكّلت الأسواق الدولية محرّكًا رئيسيًا للنمو، إذ ساهمت بنسبة 46 بالمئة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 14.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا النمو مدعومًا بعقود تنفيذ متعددة السنوات في أنغولا وكازاخستان والأردن.

كما واصلت "إيه آي كيو" AIQ تحقيق زخم قوي، حيث ساهمت بـ 155.7 مليون درهم من إيرادات المجموعة و24 مليون درهم من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وواصلت الشركة تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر منصتها ENERGYai وهي أول منصة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل في العالم مخصصة لشركات النفط والغاز.

وبلغت قيمة الطلبات خلال هذا الربع 684.7 مليون درهم، ما حافظ على إجمالي الأعمال المجدولة عند مستوى 3.7 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، ويتماشى ذلك مع مستويات النصف الأول من العام على الرغم من قوة تحويل الإيرادات.

وحتى تاريخه، حصدت بريسايت طلبات جديدة بقيمة 2.44 مليار درهم، واختتمت الربع برصيد نقدي بلغ 1.88 مليار درهم دون أي ديون، محافظةً على متانة ميزانيتها لتمويل النمو والابتكار.