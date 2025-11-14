وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، فاطمة النعيمي، خلال حديثها إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن هذا الأداء المالي القياسي جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، من بينها كفاءة تشغيلية مرتفعة بلغت 98–99 بالمئة في جميع المصانع، إلى جانب تنوع الأسواق والقطاعات التي تخدمها الشركة، مع دور محوري للسوق المحلي الذي شهد نمواً في الكميات وهوامش الأرباح.

أداء مالي قوي رغم انخفاض أسعار النفط

أكدت النعيمي أن صافي الربح لشركة أدنوك للغاز خلال التسعة أشهر الأولى من العام سجل زيادة بنسبة 10.3 بالمئة على الرغم من انخفاض سعر النفط إلى نحو 12 دولاراً للبرميل. وأوضحت أن قدرة الشركة على تحقيق هذه الزيادة تعكس مناعة نموذج أدنوك للغاز أمام تقلبات الأسواق، وهو ما يعود إلى:

تنوع الأسواق والقطاعات المستهدفة، حيث لا تعتمد الشركة على سوق واحد فقط.

توجه ثلثي الإنتاج نحو السوق المحلي، بعقود طويلة الأمد وأسعار مستقرة لا تتأثر بأسعار النفط أو الغاز العالمية.

المساهمة الكبرى في تلبية احتياجات الصناعات الإماراتية، حيث تغطي الشركة 100 بالمئة من احتياجات الصناعات و60 بالمئة من إجمالي الطلب على الغاز في الدولة.

وبلغت إيرادات الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 14.2 مليار دولار (14.65 مليار درهم)، ما يعكس نجاح الشركة في الجمع بين السوق المحلي والأسواق العالمية لتحقيق استقرار مالي واستدامة نمو مستدام.

استراتيجيات النمو والتوسع الإقليمي

أوضحت النعيمي أن استراتيجية أدنوك للغاز ترتكز على النمو المستدام والتوسع الإقليمي، خصوصاً في السوق الآسيوي، حيث يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز بمعدل مرة ونصف بحلول 2030. وأكدت أن الشركة مؤهلة لتلبية هذا الطلب من خلال زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة، واستثمارات حالية تصل إلى 20 مليار دولار في مشاريع تنفيذية ملموسة، وليست مجرد خطط على الورق.

ومن بين المشاريع الرئيسية:

مشروع IGD e2 الذي يربط العمليات البحرية بالبرية للشركة، وقد تم افتتاحه الشهر الماضي.

اتخاذ القرار الاستثماري النهائي لمشروع ريتش غاز ديفيلوبمنت منتصف العام، والذي يركز على الغاز الغني.

تحديث منصة استقبال السفن في جزيرة داس لاستقبال سفن أكبر وأكثر حداثة وكفاءة، وهو مشروع صغير الحجم لكنه ذو تأثير كبير على العمليات التشغيلية.

وأكدت النعيمي أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز قيمة الشركة السوقية وزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق نمو مستدام وفوائد ملموسة للمستثمرين.

توزيعات أرباح قوية ومستدامة

أعلنت أدنوك للغاز عن خطط لنمو توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، متوقعة أن تصل القيمة الإجمالية للتوزيعات خلال خمس سنوات إلى 24.4 مليار دولار. ووفق ما أوضحت النعيمي، من المقرر توزيع أرباح عن العام الجاري بقيمة 3.384 مليار دولار، منها 886 مليون دولار ستوزع الشهر القادم على المساهمين عن أرباح الربع الثاني.

وأشارت إلى أن هذه التوزيعات تعكس قوة المركز المالي للشركة واستقرارها التشغيلي، كما أنها توفر عوائد مستدامة للمستثمرين وتؤكد قدرة الشركة على تحقيق أرباح متنامية على المدى الطويل.

السوق المحلي ركيزة أساسية للمناعة ضد تقلبات الأسواق

أكدت النعيمي أن السوق المحلي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، موضحة أن النمو في الطلب المحلي على الغاز وارتفاع هوامش الأرباح يمنح أدنوك للغاز قدرة على الصمود أمام تقلبات الأسعار العالمية.

وأوضحت أن ثلثي منتجات الشركة تتجه نحو السوق المحلي بعقود طويلة الأمد، مما يتيح للشركة تخطيطاً مستداماً على المدى الطويل، في ظل اقتصاد إماراتي نامٍ وديناميكي.

كما أشارت إلى أن تنوع الأسواق، بما يشمل الأسواق الدولية وخاصة الآسيوية، يمنح الشركة مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، ويعزز من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

المشاريع التنفيذية تؤكد التزام الشركة بالنمو

شدّدت النعيمي على أن المشاريع الاستثمارية الحالية ليست مجرد خطط مستقبلية، بل مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وأنها ستسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق خدمات الشركة. وقالت إن تحديث منصة استقبال السفن في جزيرة داس يعد مثالاً على المشاريع الصغيرة الحجم التي تحقق تأثيراً كبيراً على كفاءة العمليات التشغيلية.

كما لفتت إلى أن المشاريع الكبرى مثل IGD e2 ومشروع ريتش غاز ديفيلوبمنت ستعمل على تعزيز مكانة الشركة في الأسواق العالمية، وتضمن استدامة العوائد المالية للمستثمرين وزيادة القيمة السوقية للشركة.

رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة تحديات السوق

أكدت النعيمي أن استراتيجية الشركة تستند إلى تعزيز قيمة الشركة السوقية، وزيادة الإيرادات التشغيلية، وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين. وأشارت إلى أن المشاريع الحالية والمستقبلية ستسهم في رفع كفاءة العمليات، وتوسيع الإنتاج، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما شددت على أن أدنوك للغاز جاهزة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، بفضل تنوع الإنتاج، والأسواق المحلية والإقليمية، والقدرة على تغطية احتياجات الصناعات الإماراتية بالكامل، ما يعكس قوة ومرونة نموذج أعمال الشركة.

تؤكد النتائج المالية القياسية لأدنوك للغاز خلال 2025، مع استراتيجيات النمو المحلي والإقليمي، أن الشركة تتمتع بمناعة قوية ضد تقلبات الأسواق، وتوفر عوائد مستدامة للمستثمرين، مع مشاريع تنفيذية ملموسة تعزز مكانتها على الساحة العالمية للغاز.