وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد نما 0.1 بالمئة في الربع الثالث من 2025، انخفاضا من 0.3 بالمئة في الربع الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا، توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي شهر سبتمبر وحده، انكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة ثابتة.

وعزز المستثمرون كذلك من رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ يتوقعون احتمالا للخفض 82 بالمئة حاليا ارتفاعا من 60 بالمئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع إنتاج السيارات 28.6 بالمئة في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ أبريل 2020 في بداية انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم.

واستشهد مكتب الإحصاءات الوطني بتقرير صادر عن جمعة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أشار إلى أن "حادثا إلكترونيا أوقف الإنتاج مؤقتا في إحدى الشركات المصنعة الكبرى".

وتملك شركة جاكوار لاند روفر ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج معا نحو 1000 سيارة يوميا.

وقالت هيئة مستقلة للأمن الإلكتروني في تقرير نُشر الشهر الماضي إن الهجوم الإلكتروني كلف الاقتصاد البريطاني نحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5000 مؤسسة.

وزاد انخفاض إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من مشكلات القطاع.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد انتعاشا في الربع الرابع من العام مع تحقيقه نموا 0.3 بالمئة.