خلال هذه الفترة، أحرزت "طاقة" تقدماً قوياً نحو تحقيق أهدافها للنمو الدولي، حيث نفذت استثمارات رئيسية ضمن سلسلة القيمة لقطاع المياه والكهرباء، وذلك في أسواقها الرئيسية والجديدة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت إيرادات المجموعة 42.7 مليار درهم (11.63 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي للإيرادات التمريرية في قطاع النقل والتوزيع.

وبينما ظل نمو الإيرادات صلباً، تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل رئيسي نتيجة للانخفاض المتوقع في الإنتاج، واحتساب "طاقة" بانخفاض مساهمة قطاع أعمال النفط والغاز في بعض البنود المحاسبية غير المتكررة، ولذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار درهم ، بينما بلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم (1.66 مليار دولار)، منخفضاً بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الإنجازات الاستراتيجية:

واصلت "طاقة" تعزيز أولوياتها الاستراتيجية من خلال استثمارات مستهدفة وتحسين محفظتها في الأسواق الأساسية وأسواق النمو، وهذه الإنجازات تشمل ما يلي:

وقعت المجموعة اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة "جي إس إينيما" بقيمة 1.2 مليار دولار تقريباً، ما يعزز موقع "طاقة" على الصعيد العالمي في مجال البنية التحتية للمياه.

أنجزت صفقة بقيمة 4 مليار دولار لتمويل مشروع إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية.

أكملت عملية ضم شركة "ترانسميشن إنفستمنت" إلى محفظة أعمالها، وهي شركة رائدة في مجال تشغيل الشبكات البحرية لنقل الكهرباء في المملكة المتحدة.

أعلنت عن اتفاقيات جديدة في المغرب مع شركاء من القطاعين الوطني والخاص لمشاريع بنية تحتية تتضمن محطات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتطوير الشبكات لنقل الكهرباء والمياه.

استحوذت بشكل مشترك مع شركة "مبادلة للاستثمار" على مجمع "تاليمارجان" لتوليد الكهرباء في أوزبكستان، وبلغت حصة كلٍّ منهما 40 بالمئة في محطة توليد الكهرباء العاملة بالغاز بقدرة 875 ميجاواط.

استكملت بيع حصتها في محطة "ليكفيلد" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمكن محفظة المجموعة من المواءمة بشكل أكبر مع استراتيجيتها للنمو.

وقّعت مع شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية لشراء الكهرباء مدتها 24 عاماً لتطوير محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط العاملة بتوربينات الغاز، والتي ستوفر قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية يمكن التحكم بها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من قبل مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات.

وقّعت مع شركة مياه وكهرباء الإمارات عقداً لتمديد اتفاقية شراء الكهرباء لمشروع محطة "الشويهات 1"، وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم تحويل المحطة من منشأة للتوليد المشترك للكهرباء وتحلية المياه إلى محطة مخصصة لتوليد الكهرباء فقط.

تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال "مصدر"

واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تمتلك "طاقة" فيها حصة 43 بالمئة، تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والمتعلقة بمشاريع الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي، ومن أبرز إنجازاتها خلال هذه الفترة:

إنجاز صفقة لتمويل مشروع محطة "الصداوي" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، والتي ستصبح واحدة من أكبر المحطات من نوعها في العالم عند تشغيلها.

الاستثمار المشترك في مشروع "إيست أنجليا ثري" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 جيجاواط، مع تأمين مبلغ 4.1 مليار يورو لتمويل المشروع.

استكملت "مصدر" استحواذها على شركة "تيرنا إنرجي"، الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان، والتي لم تعد مدرجة في بورصة أثينا.

إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية وفق إطار عمل التمويل الأخضر.

بيع حصتها في محطة توليد الكهرباء من النفايات في إمارة الشارقة، ما يتيح لها تركيز جهودها على التوسع العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة.

أبرز النتائج المالية وتدفقات السيولة

سجلت "طاقة" إيرادات على مستوى المجموعة بلغت 42.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 مليار درهم، بانخفاض قدره 5.2 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 3.8 بالمئة.

كانت التدفقات النقدية الحرة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية 7.3 مليار درهم.

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 8.9 مليار درهم، مدفوعةً بالتحسينات في شبكات النقل والتوزيع والمشاريع الخاصة، والتقدم في أعمال مشروع محطة "الظفرة" الحرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، وأعمال إعادة تأهيل مشاريع حلول المياه.

حافظت "طاقة" على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل صافي الدين على رأس المال 34 بالمئة، وبلغ إجمالي السيولة المتاحة 26.5 مليار درهم، تشمل 7.4 مليار درهم سيولة نقدية صافية و19.1 مليار درهم سيولة نقدية من تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.

حصلت "طاقة" على قرض مؤسسي جديد بقيمة 8.5 مليار درهم لدعم استثمارات رأس المال المستقبلية، وبلغ إجمالي الديون التي سددتها الشركة خلال الفترة 5.1 مليار درهم.

وافق مجلس إدارة "طاقة" على توزيع أرباح نقدية مرحلية للربع الثالث بقيمة 0.75 فلساً للسهم وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "حققنا خلال الربع الثالث من العام تقدماً ملحوظاً في مسيرتنا نحو تنفيذ استراتيجيتنا للنمو 2030، وبالأخص على الصعيد الدولي من خلال الاستحواذ على شركة "ج ي إس إينيما"، وإنجاز صفقة لتمويل مشروع محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية. وتتواصل وتيرة التقدم هذه في الربع الحالي مع التقدم السريع الذي ننجزه في أعمال إنشاء البنية التحتية للطاقة لدعم التوسع في مشاريع الدولة للذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقع "طاقة" لتؤدي دوراً رائداً في ضمان أمن المياه، هنا داخل الدولة وحول العالم".