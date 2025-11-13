وقالت الحكومة عقب اجتماعها مساء الأربعاء إن "دعما أولويا سيُقدّم للقطاعات الأكثر تضرراً من التصعيد العالمي في الرسوم الجمركية".

ومن المقرر أن تتولى لجنة درس "العوائق البنيوية أمام الصادرات" ونظام المساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عمالة كبيرة وتصدّر منتجاتها للخارج.

ويسجّل الاقتصاد الهندي، الخامس على مستوى العالم، نموا كبيرا وصل إلى 7.8 بالمئة بين أبريل ويونيو 2025 مدفوعا بزيادة الانفاق العام وثقة المستهلكين.

لكن الضرائب الإضافية التي فرضها ترامب جعلت المحللين يتوقعون تباطؤا في النمو بما بين 0.6 و0.8 درجة مئوية في حال عدم وجود سياسات دعم.

وفي نهاية أغسطس، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على كل البضائع الهندية، بهدف ثني نيودلهي عن شراء إمدادات من موسكو معتبرا أن هذه المشتريات تمول حرب روسيا في أوكرانيا.