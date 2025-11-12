وتسببت الحرب في سوريا في دمار واسع لقطاع الطاقة. وتشير تقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في عام 2023 من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، تسعى الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى إعادة تنظيم أوضاعها بعيدا عن إيران. والتقى الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين.

وسبق أن ذكرت وكالة رويترز أن خططا بقيمة سبعة مليارات دولار من شركة قطرية لإنشاء محطات جديدة للكهرباء لن تعني الكثير ما لم تتمكن دمشق من منع الفصائل المسلحة من نهب كابلات الكهرباء بشكل أسرع من قدرة الحكومة المتعثرة ماليا على إصلاحها.

ووقعت شركة دانة غاز، ومقرها الشارقة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول ستقوم بموجبها بإجراء تقييم فني شامل لعدة حقول غاز بوسط سوريا بما في ذلك حقل أبو رباح الذي يصنف أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في البلاد.

وقالت دانة غاز إنها ستقترح خطة تطوير متكاملة على نظيرتها السورية "شريطة نجاح التقييم وتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع".

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم طموحات الحكومة السورية لتعزيز إنتاج الغاز المحلي بوتيرة كبيرة بما يدعم بدوره قدرات توليد الكهرباء ويسهم في إنعاش قطاع الطاقة السوري. ولفتت دانة غاز إلى أنها أول مطور لمشاريع الغاز يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الحكومة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز ريتشارد هول في بيان "الحقول المحددة بموجب هذه المذكرة قادرة على إحداث فرق حقيقي في إنتاج الغاز المحلي، وهو ما يعزز أمن الطاقة في سوريا ويدعم المجتمعات المحلية في مختلف مناطق الدولة".

وذكر أنه يمكن نقل خبرة دانة غاز في إقليم كردستان العراق بشكل مباشر إلى مثل هذه المشاريع.

ولدى دانة غاز أيضا أصول في مجال الاستكشاف والإنتاج في مصر والإمارات.