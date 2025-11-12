وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان، إنها سجلت إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 24.9 مليار درهم (حوالي 6.8 مليار دولار) بزيادة بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) قدرها 13.1 مليار درهم (ما يعادل 3.6 مليار دولار) بزيادة بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.3 مليار درهم (2.26 مليار دولار) بزيادة بنسبة 21.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وصافي أرباح بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) بزيادة بنسبة 24.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وتدفقات نقدية من العمليات بلغت 15.2 مليار درهم (4.14 مليار دولار).

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل المسيرة بثبات نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسنواصل دورنا المحوري في دعم مسيرة التطور المتسارع التي تشهدها دبي."

وأضاف الطاير: "تعد هذه النتائج الأقوى في تاريخ الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 25 مليار درهم، وتجاوزت الأرباح التشغيلية 8.3 مليار درهم. وتؤكد هذه النتائج مرونة نموذج عمل قطاع المؤسسات الخدماتية في دبي، إلى جانب التنفيذ السليم لاستراتيجيتنا. ومع استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، تعمل الهيئة على توسيع نطاق أنظمة موثوقة وفعالة وجاهزة للمستقبل تشمل إنتاج الطاقة النظيفة، وضمان أمن المياه، ورقمنة الشبكات، والتخزين الذكي. كما نعمل على تطوير بنية تحتية تتميز بالاعتمادية، والكفاءة، والذكاء، والاستدامة. ومع النتائج القوية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى، نتوقع أن تتجاوز النتائج المالية لعام 2025 نتائج عام 2024، مدعومة بالطلب القوي على خدماتنا والبنية التحتية المتطورة والتميز التشغيلي للهيئة. وسنواصل الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والتحول الرقمي، بما يعزز ريادة دبي العالمية في قطاع المرافق. وفي أكتوبر 2025، قمنا بدفع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2025."

ملخص الأداء المالي:

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إيرادات قياسية بلغت 24.9 مليار درهم، مقارنةً بـ23.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومةً بنمو الطلب المستمر على خدمات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق. وارتفع إجمالي الأرباح إلى 9.9 مليار درهم مقارنةً بـ9.0 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس كفاءة تشغيلية سليمة وكفاءة في إدارة التكاليف عبر مختلف عمليات المجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 8.3 مليار درهم (مقارنةً بـ6.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024)، ما يعكس زيادة مساهمة الأنشطة المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك شركة تبريد المناطق التابعة للمجموعة (إمباور).

وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 6.8 مليار درهم مقارنةً بـ5.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وخلال نفس الفترة، استثمرت الهيئة أكثر من 7.8 مليار درهم في النفقات الرأسمالية لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه وتبريد المناطق. وتركز الاستثمارات طويلة الأجل على التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والشبكات الذكية وأمن المياه ومبادرات التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع إجمالي استثمارات الهيئة في الأصول إلى 233.8 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بينما بلغت حقوق المساهمين 89.1 مليار درهم، مع احتفاظ المجموعة بسيولة مالية قوية وميزانية عمومية متينة.

ملخص الأداء التشغيلي

في الربع الثالث من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء لدى الهيئة إلى 20.5 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 4.46 بالمئة مقارنةً بـ19.6 تيراوات ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي الإنتاج 2.77 تيراوات ساعة، ما يعادل 13.5 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثالث من عام 2025. وتؤكد الهيئة التزامها بزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج إنتاجها لضمان استدامة الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 5.83 بالمئة في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 11.4 غيغاوات.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي الفعلي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) 7,642 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، بتحسن قدره 3.54 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتبرز هذه الإنجازات مجتمعة التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي في ظل الطلب القوي على خدماتها.

كما ارتفع إجمالي الطلب على المياه المحلاة خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.74 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 43.5 مليار غالون، فيما بلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 487 مليون غالون في اليوم، بزيادة قدرها 6.96 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,309,206 حسابات، بزيادة قدرها 4.71 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز الإنجازات الفصلية

خلال الربع الثالث من 2025، قامت الهيئة بتشغيل محطتين جهد 132 كيلوفولت، وثلاث محطات جهد 33 كيلوفولت، و520 محطة جهد 11 كيلوفولت. وبلغت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء 17.979 غيغاوات، منها 3.86 غيغاوات من الطاقة المتجددة (بنسبة 21.5 بالمئة). كما بلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 495 مليون غالون يومياً.

بنهاية عام 2030، ستتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 23 غيغاوات، منها 8.3 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة تمثل 36.1 بالمئة، وستصل القدرة الإنتاج من المياه المحلاة إلى 735 مليون غالون يومياً، منها 308 ملايين غالون باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

الإجراءات المؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة التوزيع

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيعها بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وفي 29 أكتوبر 2025، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025، للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 17 أكتوبر 2025. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الثاني من 2025 والبالغة 3.1 مليار درهم في إبريل 2026.